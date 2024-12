Wyrównane starcie w Suwałkach! Siatkarze Ślepska i Projektu podzielili się punktami

Obie drużyny na początku premierowej odsłony toczyły wyrównaną walkę (10:10). Później minimalną przewagę uzyskali goście (12:14), ale suwalczanie odwrócili wynik po asie Konrada Stajera (17:16). Ważne dla losów seta okazały się dwa asy serwisowe Bartosza Filipiaka (20:18), po których gospodarze nie oddali przewagi. Właśnie zagrywka, a przede wszystkim błędy własne przyjezdnych (aż 11 w całym secie) miały największy wpływ na wynik. Seta zamknęła zepsuta zagrywka Projektu (25:21).

Zobacz także: Siatkarski mistrz Polski ma nowego sponsora strategicznego!

W drugiej partii siatkarze z Warszawy ograniczyli błędy własne, poprawili skuteczność w ataku, co przełożyło się na wynik. Uzyskali przewagę na początku (3:6), gospodarze zdołali jednak wyrównać po asie Pawła Halaby (11:11). Wynik oscylował wokół remisu do stanu 18:18, a końcówka należała do przyjezdnych, którzy pewnie punktowali w ofensywie, a brakujący punkt dał im błąd suwalczan (21:25).

Projekt nie zwalniał tempa w kolejnym secie, w którym dość szybko odskoczył na kilka punktów (5:8). W środkowej części seta nadawali ton wydarzeniom na parkiecie – powiększyli przewagę po asie Linusa Webera (9:14), a później poszła seria przy zagrywkach Jana Firleja, która właściwie rozstrzygnęła tę partię (13:21). Seta zamknął mocnym uderzeniem Weber (17:25).

Czwarta partia przyniosła wyrównaną rywalizację obu skutecznie grających w ataku ekip (8:8, 15:15). Później przewagę uzyskali siatkarze Ślepska, którzy po dwóch punktowych zagrywkach Pawła Halaby odskoczyli na cztery oczka (20:16). Goście próbowali jeszcze odrobić straty, ale suwalczanie wyraźnie się rozkręcili i rozegrali końcówkę po swojej myśli. Joaquin Gallego wywalczył piłkę setową, a gdy po bloku rywali zaatakował Bartosz Filipiak (25:21), obie drużyny mogły szykować się do tie-breaka.

W decydującym secie również nie brakowało zaciętej walki. Przy zmianie stron dwa oczka zaliczki mieli po punktowym bloku goście (6:8). Projekt długo utrzymywał minimalną przewagę, ale gospodarze wyrównali po niesamowitej akcji, zakończonej atakiem Bartosza Filipiaka (13:13). Kevin Tillie wywalczył piłkę meczową dla zespołu ze stolicy, ale zepsuta zagrywka rozpoczęła grę na przewagi. Emocjonującą rywalizację wygrali goście, a dwa ostatnie punkty przyniosły skuteczne ataki Artura Szalpuka (16:18).

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (29), Paweł Halaba (20) – Ślepsk; Linus Weber (22), Artur Szalpuk (22), Jakub Kochanowski (13), Kevin Tillie (12), Andrzej Wrona (12) – Projekt. Obie drużyny skutecznie grały w ataku (57%64%), gospodarze lepiej punktowali zagrywką (8–3), a goście blokiem (2–9). MVP: Artur Szalpuk (21/36 = 57% skuteczności w ataku + 1 blok; 34% pozytywnego przyjęcia).

MKS Ślepsk Malow Suwałki – PGE Projekt Warszawa 2:3 (25:21, 21:25, 17:25, 25:21, 16:18)

Ślepsk: Henrique Honorato, Konrad Stajer, Bartosz Filipiak, Paweł Halaba, Joaquín Gallego, Matias Sanchez – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Antoni Kwasigroch. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Projekt: Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie, Andrzej Wrona, Jan Firlej, Artur Szalpuk – Damian Wojtaszek (libero) oraz Karol Borkowski, Tobias Brand. Trener: Piotr Graban.



WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI