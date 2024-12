Duży sukces polskiej tenisistki! Świetny występ i triumf w finale turnieju

Maja Chwalińska dopisała do swojego dorobku zwycięstwo w Challengerze w Florianopolis w rywalizacji deblowej. Polka w parze z Laurą Pigossi pokonała w finale w dwóch setach duet Fossa Huergo/Strakhova. Dodajmy, ze 23-latka ciągle ma szansę na triumf w zmaganiach singlowych.

W rozgrywanym w nocy z soboty na niedzielę finale najbardziej zacięty był pierwszy set. O jego rezultacie musiał przesądzić tie-break. W nim więcej zimnej krwi zachowały Polka i Brazylijka, które wygrały 7:6. Druga odsłona rywalizacji przebiegła już dużo sprawniej. Chwalińska i Pigossi wygrały ją 6:3 i całe spotkanie 2:0.

Dodajmy, że był to pierwszy wspólny turniej Polki i Brazylijki. Pigossi to brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio w grze podwójnej. Warto wspomnieć, iż to kolejne zwycięstwo Chwalińskiej nad duetem Fossa Huergo/Strakhova. 29 listopada w Buenos Aires 23-latka w parze z Katarzyną Kawą również pokonała brazylijsko-ukraiński debel. Polki tamten turniej wygrały.

Dla Chwalińskiej to nie koniec zmagań w Florianopolis. W niedzielę czeka ją mecz półfinałowy w singlu. Jej przeciwniczką będzie Leolia Jeanjean.

