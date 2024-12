Piłkarze Piasta ostatni mecz ligowy wygrali 18 października, kiedy to w spotkaniu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Kielcach pokonali 2:0 Koronę. Od tego czasu podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia zanotowali trzy ligowe remisy i dwie porażki. W ubiegły wtorek Piast zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Piłkarze z Gliwic we Wrocławiu pokonali po rzutach karnych Śląsk, ale niewątpliwie dodatkowe 120 minut rozegrane w środku tygodnia może mieć wpływ na dzisiejszą dyspozycję drużyny Piasta.

ZOBACZ TAKŻE: Hajto powiedział to wprost. "Zmora polskich zawodników"

Cracovia to jedna z rewelacji tego sezonu, choć w ostatnich kolejkach ligowych złapała delikatną zadyszkę. Zespół z Małopolski w trzech ostatnich meczach zdobył zaledwie punkt, remisując przed tygodniem z Zagłębiem Lubin 1:1. Oba zespoły mierzyły się ostatnio w lipcu. Na inaugurację sezonu w Krakowie padł remis 1:1. Dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Obie drużyny potrzebują zwycięstwa po gorszych, notowanych w ostatnich tygodniach wynikach.

Czy Piast Gliwice zanotuje pierwsze zwycięstwo ligowe od blisko dwóch miesięcy? Czy Cracovia utrzyma czwartą pozycję w ligowej tabeli?

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

PW, Polsat Sport