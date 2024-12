Polki dalej bez zwycięstwa. Pozostała ostatnia szansa

Reprezentantki Polski w piłce ręcznej przegrały w Debreczynie z Czarnogórą 28:30 (14:14) w kolejnym meczu fazy zasadniczej Mistrzostw Europy, których współorganizatorami są Austria, Węgry i Szwajcaria. To trzecia porażka polskiej drużyny w tej fazie rozgrywkowej.

"Biało-czerwone" definitywnie straciły szanse na awans do półfinałów po przegranym meczu z Węgierkami, więc niedzielne spotkanie Polki grały o honorowe punkty w grupie. Pojedynek lepiej rozpoczęły podopieczne Arne Senstada. Po trzech bramkach kapitan polskiej drużyny Moniki Kobylińskiej oraz rzucie karnym dla rywalek obronionym przez Adriannę Płaczek, wygrywały 5:3. Polki nie zatrzymywały się i w kolejnych minutach powiększyły przewagę do trzech bramek.

W dwunastej minucie kolejny rzut karny wybroniła nasza bramkarka. Tym razem na rzut rywalek z siedmiu metrów dobrze zareagowała Barbara Zima, co utrzymało nadzieje Polek na korzystny wynik. "Biało-czerwone" zaczęły popełniać wiele błędów, jednak impas przerwała Aleksandra Tomczyk, po której trafieniu było 9:7. Bezpiecznym prowadzeniem polska drużyna nie cieszyła się zbyt długo. Nie upłynęło jeszcze 20 minut gry, a na tablicy świetlnej pojawił się wynik 9:8. Nie do zatrzymania była Durdina Jaukovic, która rzuciła aż pięć bramek.

Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy rzut karny dla Polek wykonywała Magda Balsam i, niestety, trafiła bramkarkę rywalek w głowę. Po wideoweryfikacji sędziowie orzekli, że nasza zawodniczka musi opuścić boisko z czerwoną kartką. Świetnym refleksem w bramce popisywała się regularnie Płaczek, która odbiła aż osiem piłek, jednak nawet ona nie mogła powstrzymać silnej ofensywy Czarnogórek. Ich trener wziął czas w 23. minucie przy remisie 10:10, a po syrenie kończącej pierwszą połowę, na tablicy widniał wynik 14:14, dzięki trafieniu Karoliny Kochaniak-Sali w końcówce.

Druga połowa rozpoczęła się od pudła z rzutu karnego Kobylińskiej. Chwilę później kapitan zespołu zrehabilitowała się za wcześniejszy błąd i rzutem na pustą bramkę z połowy boiska ponownie dała Polkom prowadzenie 17:16. Po ośmiu minutach po zmianie stron z tej przewagi nie zostało już wiele, bo chwilowy impas rywalek przełamała Jaukovic.

Dwie minuty później na polskiej ławce zrobiło się nerwowo. Kolejnym trafieniem popisała się gwiazda czarnogórskiej reprezentacji, a chwilę później cudowną podwójną paradę zanotowała Marta Batinovic. W tamtym momencie trener Senstad musiał wziąć czas, aby wesprzeć zespół i zmienić taktykę, która nie przynosiła pożądanych efektów. Polki nie rzuciły bramki przez sześć minut, a frustracja trenera była na tyle wysoka, że dostał on żółtą kartkę za dyskusje z sędzią. Mimo że Płaczek odbijała jeden rzut za drugim, "Biało-czerwone" nie były w stanie przełamać szczelnej defensywy rywalek.

W 46. minucie, po rzucie na pustą bramkę, przeciwniczki reprezentacji Polski wygrywały już 23:20, co było ich najwyższym prowadzeniem w tym meczu. Kolejne spektakularne interwencje zaliczała Batinovic, a w polskiej ofensywie nie było widać pozytywów. Kolejny fragment gry to seria błędów i strat podopiecznych trenera Senstada. Czarnogórki wykorzystywały to bezlitośnie. W 50. minucie sytuacja Polek stała się jeszcze trudniejsza, po tym jak bramkę zdobyła Tatjana Brnovic (25:21).

"Biało-czerwone" grały bardzo nerwowo, popełniając kolejne pomyłki. Kiedy na siedem minut przed końcem Adrianna Górna wykorzystała rzut karny, wydawało się, że Polki łapią jeszcze wiatr w żagle. Polski zespół walczył, jednak trafienie Katariny Bulatovic rozstrzygnęło sprawę i Czarnogórki wygrały 30:28. MVP spotkania została obrotowa Tatjana Brnovic. Podopieczne trenera Senstada przegrały po raz trzeci na tych mistrzostwach, a ich sytuacja w grupie pierwszej stała się fatalna. Ostatnią szansą na pierwsze punkty dla Polek będzie wtorkowy mecz z Rumunkami.

Polska - Czarnogóra 28:30 (14:14)