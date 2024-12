Niedawno opuścił Manchester United. Teraz ma dołączyć do rywala

Okazuje się, że choć odszedł tak niedawno z Old Trafford, to wkrótce może znaleźć sobie posadę w nowym klubie. Arsenal może zatrudnić byłego dyrektora sportowego Manchesteru United - Dana Ashwortha.

Echa po jego zwolnieniu z Manchesteru United nie cichną. Ashworth długo u "Czerwonych Diabłów" się nie zasiedział, bo jedynie pięć miesięcy. Przed podpisaniem umowy z dwudziestokrotnym mistrzem Anglii, pracował w szeregach innego klubu z Wysp Brytyjskich, a konkretnie w Newcastle United. Teraz jego usługami zainteresowany może być inny klub z tzw. "Big Six", czyli Arsenal Londyn.

Jak informuje amerykański ESPN, były dyrektor sportowy Manchesteru mógłby przejąć stanowisko po Edu Gasparze, który zdecydował się odejść z zespołu "Kanonierów". Choć przygoda na Old Trafford nie trwała zbyt długo i rozstał się w słabych relacjach, to wciąż ceniony jest za pracę wykonaną w innych zespołach.

United odmówiło potwierdzenia, czy Ashworth jest w trakcie wypowiedzenia lub czy istnieje jakakolwiek inna kwestia prawna uniemożliwiająca mu podjęcie innej pracy.

Kandydaci z całego świata będą brani pod uwagę i przyznaje się, że z uwagi na fakt, że Edu to były zawodnik Arsenalu i członek drużyny, tym trudniej będzie o wybór właściwego zastępcy na jego stanowisko.

Szymon Stępień, Polsat Sport