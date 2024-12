Pozytywne zakończenie mistrzostw Europy! Zwycięstwo reprezentacji Polski

We wtorek Polki rozegrały swój ostatni mecz podczas tegorocznych mistrzostw Europy. Naprzeciwko Biało-Czerwonych stanęły Rumunki. Warto przypomnieć, że wcześniej podopieczne Arne Senstada przegrały wszystkie swoje spotkania w fazie zasadniczej czempionatu. Przez to było wiadomo, że nie zapewnią sobie awansu do kolejnego etapu rywalizacji.

Już od pierwszej akcji wtorkowe spotkanie było wyrównane. Żadna z ekip nie była w stanie zapewnić sobie wielobramkowego prowadzenia. Przez chwilę wydawało się, że Rumunki odskoczą przeciwniczkom (10:7), jednak Polki szybko dogoniły oponentki (10:10). Ostatecznie Biało-Czerwone przegrały pierwszą połowę 10:11.

Warto zaznaczyć, że w 17. minucie tego spotkania doszło do niefortunnej sytuacji. Czerwoną kartką ukarana została bowiem Marlena Urbańska. Polka została wykluczona z rywalizacji za uderzenie jednej z rywalek w klatkę piersiową podczas gry w defensywie.

Druga połowa była znacznie lepsza dla zawodniczek trenera Senstada. Polki dobrze prezentowały się w ofensywie, dzięki czemu szybko wyszły na spore prowadzenie (24:19). W 45. minucie sędzia ponownie pokazał czerwoną kartkę. Tym razem ukarana nią została Rumunka Gabriela Ostase.

Biało-Czerwone potrafiły utrzymać wypracowane prowadzenie już do ostatniej akcji. Dzięki temu wygrały swój ostatni mecz podczas tegorocznych mistrzostw Europy 29:24.

Polska - Rumunia 29:24 (10:11).

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima - Aleksandra Olek 1, Monika Kobylińska 2, Sylwia Matuszczyk 3, Adrianna Górna 1, Aleksandra Tomczyk, Aleksandra Rosiak 3, Mgdalena Drażyk 1, Magda Balsam 5, Marlena Urbańska, Natalia Nosek 1, Daria Michalak 2, Karolina Kochaniak-Sala 2, Paulina Uścinowicz 3, Dagmara Nocuń 5.

Rumunia: Bianca Curment, Ioana Kelemen - Angela Stoica 1, Mirabela-Gabriela Cotet 1, Bianca Bazaliu 4, Ioana Necula 2, Daria Bicur, Alexandra Dindiligan, Alisia-Lorena Boiciuc 4, Lorena Ostase 2, Sonia Seraficeanu, Oana Bors 2, Andrea Popa, Alicia Gogirla 1, Corina Lupei, Sorina Grozav 7.