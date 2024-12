Po porażce w Warszawie, piłkarze "Białej Gwiazdy" chcą zawalczyć o trzy punkty przed własną publicznością z Legniczanami. Do tej pory Wiślacy wygrali osiem razy, zremisowali pięciokrotnie i przegrali również pięć spotkań. Pytanie jak spisze się lider drużyny - Angel Rodado, który ostatni raz do bramki rywali trafił przeszło miesiąc temu. Jeśli podopieczni Mariusza Jopa chcą liczyć się w walce o baraże do najwyższego szczebla rozgrywkowego, muszą wygrać w tym spotkaniu.

Miedź znajduje się obecnie na trzeciej pozycji na zapleczu ekstraklasy z 37 punktami. W meczach wyjazdowych rozegrali osiem spotkań, wygrywając pięć, remisując dwa i przegrywając jedno. Piłkarzy Ireneusza Mamrota będzie interesowało tylko zwycięstwo, choć gra na Rejmonta do najłatwiejszych nie należy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Miedź Legnica na Polsatsport.pl.

Szymon Stępień, Polsat Sport