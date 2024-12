Invictus Games 2025: Polscy weterani przygotowują się do igrzysk w Kanadzie

Invictus Games to międzynarodowe wydarzenie sportowe, które stanowi wyraz wsparcia dla żołnierzy i weteranów poszkodowanych podczas służby. Zainicjowane przez Księcia Sussex, Harry’ego, igrzyska są platformą integracji, rehabilitacji i wymiany doświadczeń między uczestnikami. Udział Polskiej reprezentacji w igrzyskach koordynuje Centrum Weterana. Kolejna, edycja wydarzenia odbędzie się dn. 8–16 lutego 2025 roku w Kanadzie.

Invictus Games to nie tylko zawody sportowe, ale przede wszystkim społeczność, która wspólnie dąży do powrotu do zdrowia i budowania siły charakteru w duchu „invictus” – niezwyciężonych. Inicjatywa powstała z myślą o żołnierzach i weteranach wojennych, którzy ucierpieli podczas misji. Pierwsza edycja odbyła się w Londynie w 2014 roku, a od tego czasu igrzyska stały się globalnym symbolem rehabilitacji i siły ducha, oferując rywalizację w takich dyscyplinach jak koszykówka na wózkach czy wioślarstwo na ergometrze. Nazwa wydarzenia, oznaczająca „niepokonany”, podkreśla niezwyciężony charakter uczestników.

O HISTORII IGRZYSK I SUKCESACH POLSKICH WETERANÓW

Od pierwszej edycji w Londynie w 2014 roku, Invictus Games stały się globalnym wydarzeniem, goszczącym kolejno w Orlando, Toronto, Sydney, Hadze i Düsseldorfie. Inspiracją do ich stworzenia był amerykański turniej Warrior Games. Polska drużyna – Team Invictus Poland – zadebiutowała na zawodach w Sydney w 2018 roku i od tego czasu zdobyła kilkadziesiąt medali, w tym aż 15 w Düsseldorfie w 2023 roku. Osiągnięcia polskich weteranów, zarówno w rywalizacji drużynowej, jak i indywidualnej, podkreślają ich determinację oraz wolę walki, przekraczającą bariery fizyczne i psychiczne.

CO DAJE UCZESTNICTWO W INVICTUS GAMES?

Sport odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji weteranów. Jak podkreśla ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, Dyrektor Centrum Weterana, Invictus Games to nie tylko rywalizacja, ale terapia i motywacja, która pomaga uczestnikom przezwyciężać ograniczenia. Polskie przygotowania to nie tylko trening fizyczny, ale także integracja drużyny, która na co dzień żyje i pracuje w różnych zakątkach kraju.

PRZYSZŁOŚĆ INVICTUS GAMES: ZIMOWA EDYCJA W VANCOUVER I WHISTLER 2025

Przed nami pierwsza w historii zimowa edycja Invictus Games, która odbędzie się w dniach 8–16 lutego 2025 roku w Kanadzie. Weterani z całego świata będą rywalizować w zimowych dyscyplinach sportowych, łącząc atmosferę braterstwa z walką o medale. Polscy zawodnicy, przygotowując się na zgrupowaniach w Mrągowie i Zakopanem, z nadzieją i determinacją zmierzają ku kolejnym sukcesom.

POLSKA DRUŻYNA INVICTUS GAMES NA ZGRUPOWANIU ZIMOWYM W ZAKOPANEM

W dniach 9–20 grudnia 2024 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym (WoSzk) w Zakopanem zostało zaplanowane zgrupowanie polskiej drużyny przygotowującej się do Invictus Games Vancouver 2025. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ Vancouver będzie gospodarzem pierwszych w historii igrzysk Invictus nastawionych na konkurencje zimowe.

CEL ZGRUPOWANIA

Zgrupowanie w Zakopanem koncentruje się na intensywnych treningach związanych z dyscyplinami zimowymi. Zawodnicy przygotowują się do startu w takich konkurencjach jak: narciarstwo biegowe, biathlon, narciarstwo alpejskie, curling, snowboarding. Na popołudnia zaplanowano treningi siatkówki na siedząco oraz ergometru.

SILNA DRUŻYNA KLUCZEM DO SUKCESU

Bardzo istotnym elementem przygotowań do Igrzysk w Vancouver jest zgrywanie zespołu. W zgrupowaniu bierze udział 19-osobowa drużyna w tym: zawodnicy reprezentujący Polskę na Invictus Games, sztab trenerski odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne i techniczne: fizjoterapeuta, lekarz, trener pływania, trener piłki siatkowej i instruktorzy z WOSZku. Na miejscu obecni są również przedstawiciele Centrum Weterana, którzy wspierają drużynę od strony mentalnej (psycholog) i organizacyjnej.

Zgrupowanie w Zakopanem to kolejne, przedostatnie zgrupowanie do Invictusa. Wcześniejsze zgrupowanie zorganizowane było w WOSZk Mrągowo. Kolejne, ostatnie zgrupowanie zaplanowane jest w terminie 19-24 stycznia 2025r.

Informacja prasowa