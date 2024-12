"Kiedy mają zdobyć doświadczenie jak nie w takich meczach". Stolarczyk analizuje decyzje Feio

Piękny sen Legii Warszawa w europejskich pucharach został przerwany. "Wojskowi" po meczu walki przegrali 1:2 ze szwajcarskim FC Lugano i nie zapewnili sobie jeszcze awansu do 1/8 finału. Przyczyn porażki polskiej drużyny w programie "Polsat Futbol Cast" poszukał Maciej Stolarczyk.

- Gdybym miał wrzucić kamyk do ogródka Goncalo Feio, to bym zapytał trenera Legii, dlaczego nie wprowadził na boisko Jana Ziółkowskiego i Mateusza Szczepaniaka, czyli zawodników, którzy dawali mu dobre impulsy w ostatnich meczach. Brakowało mi właśnie tego rodzaju zmian. Takiego młodzieńczego szaleństwa. Feio zaufał doświadczeniu. Oczywiście jesteśmy mądrzy po meczu. Z drugiej strony tylko dwie zmiany przy wyniku, w którym musisz gonić, sprawiają, że zawodnicy mogą czuć, że trener nie ma do nich zaufania. Jest to element do analizy - powiedział Maciej Stolarczyk.

Prowadzący program Bożydar Iwanow słusznie zauważył, że trener, obserwując zawodników na co dzień przy treningach, prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, który ze zmienników może mu pomóc na boisku w określonych momentach meczu. Być może to było powodem tylko dwóch zmian Portugalczyka.

- Tak, to prawda. Tak łatwo po meczu mówić, dlaczego nie wprowadził na boisko zawodnika "X" czy "Y". Tak nazwę tych piłkarzy, bo nie chcę mówić o nazwiskach. Z jednej strony doświadczenie nie gwarantuje punktów lub zwycięstwa, z drugiej czasami mówimy, że młodemu chłopakowi może brakować doświadczenia, ale kiedy ma je zdobyć jak nie właśnie w takich meczach. Na końcu tak jak powiedziałeś, trener obserwuje piłkarzy na treningach i wie najlepiej, który z nich przyda mu się w danym momencie meczu - zakończył Stolarczyk.

