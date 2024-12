Były selekcjoner reprezentacji Polski znalazł swoje miejsce? Jego drużyna zdobyła trofeum

Były selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa, odnosi sukcesy jako trener Shabab Al Ahli. Jego drużyna zdobyła Superpuchar Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pokonując w finale Al Wasl po serii rzutów karnych. To kolejny dowód na to, że Portugalczyk doskonale radzi sobie w nowym otoczeniu, zwłaszcza po kilku nieudanych przygodach trenerskich, w tym w polskiej kadrze.

Obecny trener Shabab Al Ahli poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w prestiżowym krajowym superpucharze. Po emocjonującym meczu jego podopieczni pokonali Al Wasl po serii rzutów karnych. Mimo że piłka nożna w ZEA nie jest jeszcze tak popularna jak w Europie, taki sukces ucieszyłby każdego trenera. Sousa, który objął zespół w lipcu 2024 roku, może być zadowolony z dotychczasowych wyników zespołu. Jego drużyna nie przegrała jeszcze meczu w lidze, a w azjatyckich pucharach zanotowała tylko jedną porażkę.

Portugalczyk został selekcjonerem reprezentacji Polski w styczniu 2021 roku. Jego kadencja trwała do grudnia 2021 roku, kiedy to zdecydował się przyjąć ofertę od brazylijskiego Flamengo. Pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" awansowali na Euro 2020, gdzie dotarli do fazy grupowej, ale nie zdołali awansować do fazy pucharowej. Mimo krótkiego okresu spędzonego z zespołem, Sousa wprowadził kilka znaczących zmian w stylu gry reprezentacji.

54-letni trener, jako zawodnik grał na pozycji defensywnego pomocnika, reprezentując takie kluby jak Benfica, Sporting CP, Juventus, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Parma, Panathinaikos i Espanyol. Zdobył m.in. Ligę Mistrzów z Juventusem i Borussią Dortmund oraz Puchar Interkontynentalny z BVB. Karierę trenerską rozpoczął w 2005 roku, prowadząc m.in. Queens Park Rangers, Swansea City, Leicester City, Maccabi Tel Aviv, FC Basel, Fiorentinę, Tianjin Quanjian, Bordeaux, reprezentację Polski, Flamengo, Salernitanę i obecnie Shabab Al Ahli. Jego największe sukcesy trenerskie to mistrzostwo Izraela z Maccabi Tel Aviv i Szwajcarii z FC Basel.