Deklasacja! DevelopRes Rzeszów z jedenastym zwycięstwem w Tauron Lidze

Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej gry obu zespołów. W pierwszych minutach zarówno siatkarki z Rzeszowa, jak i z Radomia, grały bardzo wyrównaną i dobrą siatkówkę. W drugiej części seta zdecydowanie lepiej zaczęły prezentować gospodynie, który jedną czteropunktową serią zapewniły sobie komfort gry. Chwila nieuwagi zawodniczek Jakuba Głuszaka wystarczyła, by to rzeszowianki wygrały premierową odsłonę tego meczu.

Druga partia to zupełna dominacja wicemistrzyń Polski. Z każdą kolejną akcją napędzały się, doprowadzając radomianki do rozpaczy. W zespole Michala Maska funkcjonowało wszystko: od zagrywki, przez blok i obronę aż po kontrę. Gra gościń zupełnie się posypała. Pod koniec zawodniczki przyjezdne próbowały jeszcze nawiązać walkę, ale to było zbyt małe. Swoich szans musiały one szukać w trzecim secie.

Rzeszowianki rozpoczęły trzecią partię równie miażdżąco jak drugą. Po kilku minutach prowadziły już 6:0. To był wstrząs dla gościń, ale podziałał na nie motywująco. Krok po kroku zaczęły odrabiać stratę (9:8). Wydawało się, że od tamtego momentu wszystko zacznie iść ku lepszemu, ale niestety tak się nie stało. Widowisko nie było pasjonujące, a wiceliderki Tauron Ligi zwieńczyły dzieła i pewnie wygrały cały mecz 3:0.

KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom 3:0 (25:20, 25:19, 25:14)

DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Sabrina Machado, Marrit Jesper, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) - Bruna Honorio, Weronika Centka-Tietianiec, Elizabeth Vicet.

Moya Radomka Radom: Victoria Mayer, Laura Milos, Martyna Piotrowska, Monika Gałkowska, Kristiine Miilen, Kamila Witkowska - Izabela Śliwa (libero) - Iga Marszałkowicz, Kornelia Garita, Dagmara Dąbrowska, Milka Stijepic, Zuzanna Maciejewicz.