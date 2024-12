Zapraszamy na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem gościem Marcina Lepy będzie Daria Albers. Trenerka przygotowania mentalnego, która współpracowała z czołowymi polskimi i światowymi zawodnikami sportów walki, takimi jak Jan Błachowicz, Mamed Chalidow czy Michał Cieślak. Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Przed nami kolejny ciekawie zapowiadający się odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem w naszym studiu pojawi się Daria Albers, "mental coach" oraz była znakomita kickboxerka. Marcin Lepa porozmawia z naszym gościem między innymi o roli psychologii w sporcie oraz o tym, jak osiągać szczytową formę zarówno fizycznie, jak i mentalnie.

Polsat Sport Talk to kolejny podcast Polsatu Sport. W odróżnieniu od Siatcastu i Futbol Castu, które poświęcone są odpowiednio siatkówce i piłce nożnej, nie będzie on traktował o jednej konkretnej dyscyplinie. Do studia będą zapraszani goście, którzy na różnych polach i w różnym stopniu zajmują się sportem.

Premiera w poniedziałek o godzinie 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Po zakończeniu programu będzie on dostępny na kanale YouTube Polsatu Sport.

