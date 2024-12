Klub Bednarka został rozbity 0:5. Trener stracił pracę

"Święci" wszystkie pięć goli stracili w pierwszej połowie. Od początku sezonu zdobyli zaledwie pięć punktów i mają cztery straty do przedostatnich Wolverhampton Wanderers. "Wilki" również będą miały nowego trenera, bo po sobotniej porażce z Ipswich Town 1:2 klub zdecydował o zwolnieniu Gary'ego O'Neila.

W historii Premier League był tylko jeden zespół z mniejszą niż Southampton liczbą punktów po 16 kolejkach. Dlatego 38-letniego Martina w niedzielę pożegnały gwizdy i buczenie z trybun. To jednak jemu "Święci" zawdzięczają awans do elity w ubiegłym sezonie. Pracę w tym klubie rozpoczął w czerwcu 2023 roku.

- To normalne, że kibice chcą oglądać zwycięstwa swojego zespołu. Ale buczenie powinno być skierowane w nas, piłkarzy, a nie w trenera. To nie on jest odpowiedzialny za nasze błędy - powiedział obrońca Taylor Harwood-Bellis.

- Ale trzeba być wdzięcznym kibicom, bo zostali z nami po tej pierwszej połowie, która była nie do zaakceptowania - dodał.

W trwającym sezonie Premier League zwolniono już czterech szkoleniowców. Wcześniej pracę stracili Steve Cooper z Leicester City i Holender Erik ten Hag z Manchesteru United.

