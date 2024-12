Patalon oceniła losowanie grup mistrzostw Europy

W turnieju weźmie udział 16 zespołów, które zostały podzielone na cztery grupy. Polki były losowane z czwartego koszyka. W grupie C zmierzą się kolejno z Niemcami (4 lipca), Szwecją (8 lipca) i Danią (12 lipca).



Zobacz także: Wyniki losowania grup mistrzostw Europy

"Przed nami turniej finałowy mistrzostw Europy. Tutaj nie ma łatwych grup, ani zespołów, które dadzą przestrzeń w walce o punkty. Myślę, że dla nas przede wszystkim jest istotne, że będziemy grali z zespołami, które naprawdę są bardzo mocne. Z drugiej strony ich kultura gry i styl gry odpowiadają naszej drużynie" - oceniła Patalon.

Polki dwukrotnie mierzyły się z Niemkami w tegorocznej Lidze Narodów. Przegrały 1:4 i 1:3. Historyczny bilans starć z Danią i Szwecją również jest niekorzystny.

"Z Danią nie graliśmy zbyt często, natomiast bardzo dobrze znamy Szwecję i Niemcy. Myślę, że to pewien atut w przygotowaniach" - oznajmiła trenerka.

Polskie piłkarki zadebiutują w mistrzostwach Europy. Jednak wcześniej od lutego do czerwca rozegrają sześć meczów w dywizji B Ligi Narodów. Ich rywalkami będą Irlandia Północna, Rumunia oraz Bośnia i Hercegowina. W czerwcu odbędzie się zgrupowanie przed Euro 2025. Turniej rozpocznie się 2 lipca.

"Najważniejsze jest nastawienie i zaangażowanie. Przez najbliższe sześć miesięcy musimy się przygotować do tego turnieju. Musimy racjonalnie podejść do tego, co czeka nas w lipcu. Chcemy organizacyjnie i szkoleniowo zaplanować każdy detal. Myślę, że w lipcu będziemy gotowe, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony" - dodała.

Reprezentacja Polski kobiet zajmuje 28. miejsce w rankingu FIFA. Niemki są trzecie, Szwedki piąte, a Dunki 12. Awans do ćwierćfinału byłby dla biało-czerwonych wielkim sukcesem

PAP