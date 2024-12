Marcin Lijewski odkrył karty! Znamy szeroką kadrę reprezentacji Polski

Już 2 stycznia reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych rozpocznie zgrupowanie szkoleniowe w Płocku do turnieju międzypaństwowego 4 Nations Cup 2025 i na mistrzostwa świata 2025. Selekcjoner naszej drużyny narodowej Marcin Lijewski ogłosił listę 27 zawodników powołanych do szerokiej kadry.

Reprezentacyjna piłka ręczna wraca do Telewizji Polsat! Pierwszą okazją do kibicowania polskim szczypiornistom w kanałach z rodziny Polsat Sport jest turniej 4 Nations Cup, który odbędzie się w Płocku w dniach 8 – 10 stycznia 2025 roku. Oprócz Biało-Czerwonych udział wezmą w nim Austriacy, Tunezyjczycy oraz Japończycy. Każdego dnia turnieju w godzinach 17:30 oraz 20:30 rozegrane zostaną dwa spotkania, a transmisje meczów Polaków będą odbywały się w prime-timie.

Konsultacja szkoleniowa drużyny Marcina Lijewskiego rozpocznie się 2 stycznia 2025 roku. Na 8 stycznia zaplanowano w Płocku spotkanie inauguracyjne z Austrią, następnego dnia z Japonią, a na zakończenie rozgrywek, 10 stycznia, z Tunezją.

Turniej w Płocku to ostatni sprawdzian polskich szczypiornistów przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 14 stycznia i potrwają do 2 lutego. Turniej odbędzie się w Chorwacji, Danii i Norwegii. "Biało-czerwoni" trafili do grupy A, gdzie zagrają z Niemcami (15.01), Czechami (17.01) oraz Szwajcarią (19.01). Wszystkie mecze rozegrane zostaną w hali Jyske Bank Boxen w duńskim Herning.

Trener Lijewski będzie musiał zredukować szeroką kadrę do maksymalnie 18 zawodników najpóźniej do 15 stycznia. Do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie 16 nazwisk.

Podczas mistrzostw świata można dokonać pięciu zmian w kadrze, ale wymiany zawodników mogą odbywać się tylko w ramach 35-osobowego składu zgłoszonego wcześniej do IHF.

Wśród powołanych nie brakuje największych gwiazd reprezentacji, takich jak Kamil Syprzak, Maciej Gębala czy Arkadiusz Moryto.

Lista powołanych siatkarzy do szerokiej kadry:

Bramkarze:

Jakub Ałaj

Marcel Jastrzębski (od 2.01)

Kacper Ligarzewski

Adam Morawski (od 2.01)

Rozgrywający:

Kamil Adamski

Melwin Beckman

Jakub Będzikowski

Piotr Jędraszczyk

Piotr Mielczarski

Michał Olejniczak (od 2.01)

Maciej Papina

Paweł Paterek

Ariel Pietrasik

Damian Przytuła

Patryk Wasiak

Andrzej Widomski

Obrotowi:

Bartłomiej Bis (od 2.01)

Antoni Doniecki

Maciej Gębala (od 2.01)

Wiktor Jankowski

Kamil Syprzak

Skrzydłowi:

Mikołaj Czapliński

Jan Czuwara

Marek Marciniak

Filip Michałowicz (od 2.01)

Arkadiusz Moryto (od 2.01)

Jakub Szyszko

Zawodnicy rezerwowi:

Dawid Dawydzik, Oliwier Kamiński, Jakub Powarzyński, Łukasz Rogulski, Cezary Surgiel, Przemysław Urbaniak, Miłosz Wałach, Mateusz Wojdan, Krzysztof Żyszkiewicz

Kadra szkoleniowa:



Marcin Lijewski – trener główny

Michał Skórski – trener asystent

Marcin Wichary – trener współpracujący

Łukasz Wicha – trener przygotowania motorycznego

Wojciech Jurasz – lekarz

Jerzy Buczak – fizjoterapeuta

Bartosz Kiedrowski – fizjoterapeuta

Filip Modraka – fizjoterapeuta

Paulina Adamska – analityk video

Jacek Sulej – kierownik drużyny

Polsat Sport