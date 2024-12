Reprezentacyjna piłka ręczna wraca do Telewizji Polsat

Piłka ręczna to jedna z najważniejszych dyscyplin w ofercie Telewizji Polsat i to zarówno w ujęciu historycznym, jak i pod względem liczby transmisji. To właśnie w sportowych stacjach Polsatu polscy kibice oglądali między innymi wicemistrzostwo świata legendarnej drużyny Bogdana Wenty z 2007 roku, pierwszy w historii medal klubu z Kielc w Lidze Mistrzów EHF z roku 2013 czy Mistrzostwa Europy EHF 2016, które były pierwszymi zorganizowanymi w naszym kraju. Od strony sportowej jednym z architektów tamtych sukcesów był Sławomir Szmal. Charyzmatyczny bramkarz – obecnie już jako prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce – 18 grudnia 2024 roku wspólnie z dyrektorem do spraw sportu Telewizji Polsat, Marianem Kmitą, ogłosił nową umowę obejmującą transmisje m.in. z rozgrywek polskich reprezentacji seniorów i seniorek. Obaj sygnatariusze tego porozumienia liczą na to, że dzięki wspólnej pracy polską piłkę ręczną czekają w najbliższych latach kolejne wielkie triumfy.

- Z radością i dumą ogłaszamy nawiązanie współpracy z Telewizją Polsat, która od dziś staje się naszym nowym Partnerem Medialnym. To wyjątkowy moment dla polskiej piłki ręcznej. Umowa, którą zawarliśmy, obejmuje zarówno transmisje z domowych meczów reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, jak i z rozgrywek ORLEN Pucharu Polski i ORLEN Summer Superligi. Wierzę, że partnerstwo z Telewizją Polsat będzie mieć kluczowe znaczenie dla popularyzacji piłki ręcznej w Polsce. Dzięki profesjonalnym transmisjom, nowoczesnym technologiom i wieloletniemu doświadczeniu Polsatu w produkcji wydarzeń sportowych, nasza dyscyplina zyska nową jakość medialną. Mam wielką nadzieję, że wspólnie przyciągniemy przed ekrany tysiące kibiców, którzy pokochają emocje związane z piłką ręczną - skomentował Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

- Współpraca z Telewizją Polsat otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie promocji piłki ręcznej. Polsat od lat wyznacza standardy w transmisjach sportowych. Wspólnie chcemy stworzyć wyjątkowy produkt sportowy – dostępny, atrakcyjny i angażujący zarówno wiernych fanów, jak i nowych odbiorców. W ramach umowy zostały uzgodnione korzystne warunki dla obu stron, a przede wszystkim dla polskiej piłki ręcznej. To także dobre warunki do popularyzacji naszej dyscypliny, ogromna wartość marketingowa i obecność w otwartych kanałach. Zwiększenie obecności piłki ręcznej w telewizji to więcej emocji na najwyższym poziomie dla kibiców, ale także atrakcyjna przestrzeń dla sponsorów i partnerów biznesowych. Dodatkową szansą związaną z partnerstwem z Telewizją Polsat jest fakt, że nadawca ten wyraźnie stawia na naszą dyscyplinę, skupiając w swoich rękach prawa do wielu wydarzeń związanych z piłką ręczną. Wierzymy, że dzięki Telewizji Polsat nasze działania promocyjne zyskają jeszcze większą efektywność, a piłka ręczna zagości na stałe w domach Polaków - ocenił Tomasz Lewtak, Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Nowa umowa ZPRP i Polsatu będzie obowiązywać w latach 2025 – 2029 i opiera się na czterech filarach. Pierwszym z nich są transmisje wszystkich odbywających się w Polsce meczów naszych seniorskich reprezentacji kobiet i mężczyzn w eliminacjach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Drugi filar to wszystkie rozgrywane w naszym kraju towarzyskie starcia biało-czerwonych szczypiornistów i szczypiornistek. Trzeci filar obejmuje ORLEN Puchar Polski pań i panów. Ostatnim elementem umowy są natomiast rozgrywki ORLEN Summer Superligi, czyli turnieju w piłce ręcznej plażowej. Impreza odbywa się z udziałem ośmiu zespołów kobiecych i takiej samej liczby drużyn męskich, w formule obejmującej fazę grupową, fazę pucharową oraz mecze medalowe.

- Podpisując w ubiegłym roku wieloletnią umowę na transmisje ORLEN Superligi kobiet i mężczyzn, deklarowaliśmy dalsze zaangażowanie w odbudowę kondycji polskiej piłki ręcznej. Kolejnym elementem tej układanki są ogłoszone dziś mecze reprezentacyjne w eliminacjach Mundialu oraz EURO wraz z meczami towarzyskimi, Pucharem Polski i piłką ręczną plażową. A to przecież nie wszystko, bo przypomnę, że już wcześniej zakupiliśmy też prawa do halowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn w latach 2028-2030, Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn od sezonu 2026/2027 oraz plażowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn w latach 2027-2029. Wzorem siatkówki, wchodzimy więc w piłkę ręczną na całość. To stabilne wsparcie dla odradzającej się dyscypliny, a dla naszych widzów gwarancja kompleksowego dostępu do wszystkich najciekawszych transmisji w jednym miejscu i to zarówno w telewizji, jak i streamingu Polsat Box Go - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

- Bardzo cieszymy się z powrotu meczów reprezentacji kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej do rodziny kanałów sportowych Telewizji Polsat. Mieliśmy wielką przyjemność być przy narodzinach wielkiej drużyny męskiej, której czołową postacią był Pan Prezes Sławomir Szmal. Wicemistrzostwo świata zdobyte przez tę drużynę w Niemczech w 2007 roku dało początek wielkim sukcesom tej dyscypliny, a półfinał z Danią i finał z Niemcami biły rekordy oglądalności w historii transmisji meczów piłki ręcznej w Polsce. Przez wiele lat pokazywaliśmy też sukcesy polskiej reprezentacji, a także świetne występy klubu z Kielc w Lidze Mistrzów EHF. Bogaci w te doświadczenia, mamy nadzieję otwierać dzisiaj nowy rozdział w historii transmisji tej dyscypliny w Polsce i wszyscy życzymy sukcesów obydwu reprezentacjom. Dlatego też zdecydowaliśmy się na kompleksową inwestycję w prawa krajowe i międzynarodowe, tak aby kibice tej dyscypliny sportu mogli oglądać występy naszych piłkarzy i piłkarek ręcznych na antenach i w streamingu Grupy Polsat Plus – podsumował Piotr Pykel, Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat.

Pierwszą okazją do kibicowania polskim szczypiornistom w kanałach z rodziny Polsat Sport jest turniej 4 Nations Cup, który odbędzie się w Płocku w dniach 8 – 10 stycznia 2025 roku. Oprócz Biało-Czerwonych udział wezmą w nim Austriacy, Tunezyjczycy oraz Japończycy. Każdego dnia turnieju w godzinach 17:30 oraz 20:30 rozegrane zostaną dwa spotkania, a transmisje meczów Polaków będą odbywały się w prime-timie.

