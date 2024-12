To były największe sukcesy polskiej piłki ręcznej. Pamiętasz je?

Historia reprezentacji Polski w piłce ręcznej - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - rozpoczęła się w 1957 roku. Właśnie wtedy drużyny pań i panów rozegrały swoje pierwsze mecze. Co ciekawe, Biało-Czerwone jeszcze w tym samym roku wystąpiły na mistrzostwach świata. Przegrały oba mecze w fazie grupowej i pożegnały się z turniejem.

Panowie także nie czekali długo na debiut w najważniejszej imprezie. W lutym 1958 roku pojechali do NRD i zakończyli zmagania na piątym miejscu. Warto dodać, że w mistrzostwach uczestniczyło wówczas czternaście zespołów.

Sukcesy reprezentacji Polski na mistrzostwach świata

Pierwszego podium kibice męskiej reprezentacji Polski doczekali się w 1982 roku. Turniej odbył się w RFN. Biało-Czerwoni wygrali grupę C i awansowali do fazy zasadniczej. W niej zajęli drugie miejsce, co dało im przepustkę do gry o brązowy medal. W walce o krążek okazali się lepsi od Duńczyków, których ograli 23:22.



Sukces rozbudził apetyty, ale w kolejnych latach Polacy przekonali się, że jego powtórzenie to bardzo trudne zadanie. W XX wieku już się nie udało. Na kolejne podium MŚ przyszło nam czekać aż do 2007 roku. Naszym szczęśliwym miejscem ponownie okazały się Niemcy - tym razem już zjednoczone. Biało-Czerwoni sięgnęli podczas organizowanej przez naszych zachodnich sąsiadów imprezy po srebro. W finale ulegli gospodarzom.



To były złote czasy polskiego szczypiorniaka. Dwa lata później nasi reprezentanci przywieźli do kraju kolejny medal. Tym razem brązowy.



Dwie kolejne edycje turnieju nie skończyły się dla Polaków medalami. Krążek wywalczyli oni natomiast w 2015 roku podczas mistrzostw w Katarze. Jak na razie to ostatni wielki sukces naszej reprezentacji.



Jeśli natomiast chodzi o panie, jeszcze nigdy w historii nie sięgnęły one po medale MŚ. Dwukrotnie były natomiast tego bardzo bliskie - w 2013 i 2015 roku zajęły czwarte miejsce.

Sukcesy reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich

Piłka ręczna od 1972 roku obecna jest na igrzyskach. Polki nie zakwalifikowały się na turniej olimpijski ani razu. Nasi panowie wystąpili na nim natomiast pięciokrotnie. Po raz ostatni - w Rio de Janeiro w 2016 roku.



W Brazylii Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce, do medalu zabrakło im niewiele. W 2008 roku w Pekinie Polacy uplasowali się natomiast na piątej pozycji. Jedyny dotychczas krążek wywalczyli w 1976 roku w Montrealu.

Reprezentacyjna piłka ręczna wraca do Telewizji Polsat

Telewizja Polsat i Związek Piłki Ręcznej w Polsce podpisały wieloletnią umowę na transmisje meczów Reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, ORLEN Pucharu Polski szczypiornistów i szczypiornistek oraz turnieju ORLEN Summer Superligi w piłce ręcznej plażowej pań i panów. To kolejna odsłona rosnącego zaangażowania Telewizji Polsat w rozwój krajowego sportu i jednocześnie umocnienie najszerszej oferty transmisji sportowych tego nadawcy na polskim rynku.