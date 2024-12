Marian Kmita: Czeka nas długa droga i ciężka praca, ale jesteśmy pewni, że doprowadzi ona do sukcesu

Kontakt, podpisany w środę 18 grudnia, jest kolejną odsłoną rosnącego zaangażowania Telewizji Polsat w rozwój krajowego sportu i jednocześnie umocnienie najszerszej oferty transmisji sportowych tego nadawcy na polskim rynku. Co ciekawe, będzie to powrót reprezentacyjnego szczypiorniaka do Polsatu, który kilkanaście lat temu transmitował przecież sukcesy "Orłów Wenty".

- Jestem jedną z tych osób w Polsacie, które wierzą w piłkę ręczną jako dziedzinę sportu bardzo bliską Polakom: sport zespołowy, sport walki, sport dynamiczny, szybki i myślę, że to, co historycznie pamiętamy z 2007 roku, kiedy jako stacja mieliśmy przyjemność transmitować największe osiągnięcie w historii polskiej piłki ręcznej, czyli srebrny medal mistrzostw świata w Niemczech, to nas inspiruje i natchnęło nas nie nadzieją, a wiarą w to, że drogę, którą rozpoczynamy razem ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, przejdziemy razem z sukcesem - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Zarówno Telewizja Polsat, jak i Związek Piłki Ręcznej w Polsce wiedzą, że zainteresowanie dyscypliną budują przede wszystkim sukcesy reprezentacji i drużyn klubowych na arenie międzynarodowej. Obie strony uważają jednak zgodnie, że dzięki tej współpracy uda się przywrócić polskiego szczypiorniaka na właściwe tory. Zdaniem dyrektora Mariana Kmity wielką szansą dla piłki ręcznej jest obecność w strukturach Związku nowych twarzy, na czele z prezesem Sławomirem Szmalem, byłym znakomitym bramkarzem naszej kadry.

- Wiadomo, że w każdej dziedzinie sportu koniunkturę buduje reprezentacja albo kluby grające w europejskich pucharach. Tutaj mamy jeszcze wspólnie ze Związkiem sporo do zrobienia, natomiast widzimy też mnóstwo szans. Wiemy, że Sławomir Szmal jest człowiekiem, który nie tylko doskonale pamięta sukcesy polskiej piłki ręcznej, ale też wie, co zrobić, aby ten blask swojej dyscyplinie przywrócić. Czeka nas długa droga, czeka nas ciężka praca, ale jesteśmy pewni, że na końcu doprowadzi to do sukcesu.

Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat podkreśla, że polski szczypiorniak ma bogate tradycje, a "Biało-Czerwoni" odnosili w nim ogromne sukcesy na długo przed "Orłami Wenty".

- Tradycje dobrej piłki ręcznej w Polsce to są lata 70., to jest brązowy medal igrzysk olimpijskich w Montrealu, czasu Jurka Klempela i jego kolegów, więc te korzenie sięgają daleko głębiej i są rozciągnięte w czasie. Natomiast nie możemy żyć przeszłością. To tak, jak siatkarze czy piłkarze. Siatkarze nie mogli wracać wciąż do Huberta Wagnera. Prawie udało się w Paryżu dogonić wynik z Montrealu. W przypadku piłki ręcznej jesteśmy w innym, trudniejszym punkcie, ale tym bardziej interesująca jest praca, którą chcemy razem ze Związkiem wykonać. Bądźmy dobrej myśli - zakończył Marian Kmita.

Pierwszą okazją do kibicowania polskim szczypiornistom w kanałach z rodziny Polsat Sport będzie turniej 4 Nations Cup, który odbędzie się w Płocku w dniach 8 – 10 stycznia 2025 roku. Oprócz "Biało-Czerwonych" udział wezmą w nim Austriacy, Tunezyjczycy oraz Japończycy. Każdego dnia turnieju w godzinach 17:30 oraz 20:30 rozegrane zostaną dwa spotkania, a transmisje meczów Polaków będą odbywały się w prime-timie.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go.