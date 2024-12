Polska zorganizuje mistrzostwa Europy. I to dwukrotnie!

Mistrzostwa Europy piłkarzy i piłkarek ręcznych odbywają się od 1994 roku. Turnieje organizowane są cyklicznie co dwa lata. Goszczenie takiej imprezy to wielki zaszczyt dla państw-gospodarzy.

Polska ma już doświadczenie w przyjmowaniu najlepszych szczypiornistów Starego Kontynentu. W 2016 roku w naszym kraju zorganizowaliśmy mistrzostwa, w których po złoto sięgnęli Niemcy, po srebro - Hiszpanie, a po brąz - Chorwaci. Biało-Czerwoni uplasowali się natomiast na siódmym miejscu.



Jeszcze nigdy w Polsce nie było natomiast mistrzostw Europy kobiet. Wkrótce to się zmieni. W marcu ogłoszono bowiem, że w 2026 roku wraz z Rumunią, Czechami, Słowacją i Turcją zorganizujemy turniej, który pierwotnie miał odbyć się w Rosji. Z uwagi jednak na status kraju-agresora impreza została jej odebrana.



Teraz okazuje się, że piłka ręczna najwyższej próby powróci do nas także w 2030 i 2032 roku. W sobotę oficjalnie ogłoszono, że Polska zorganizuje odpowiednio mistrzostwa Europy mężczyzn, a następnie kobiet.

Pierwszy turniej Polska zorganizuje wraz z Danią i Czechami. Spotkania Mistrzostw Europy Mężczyzn 2030 odbędą się w trzech miastach: w Pradze (Czechy), w Katowicach (Polska) i w Herning (Dania). W katowickim Spodku przewidziano mecze fazy grupowej i rundy głównej, finałowy weekend odbędzie się natomiast w Pradze. Termin turnieju przewidziano od 10 do 27 stycznia 2030 roku. Będzie to dziewiętnasta edycja mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn.

Mistrzostwa Europy Kobiet w 2032 roku, które będą dwudziestą edycją zmagań, Polska zorganizuje natomiast wspólnie z Niemcami i Danią. Ponownie, wybraną lokalizacją spotkań w naszym kraju są Katowice, gdzie odbędą się mecze fazy grupowej. Areny w Niemczech i Danii zostaną ustalone. Zmagania zaplanowano w dniach od 2 do 19 grudnia 2032 roku.

- Wierzymy, że organizacja tak prestiżowych wydarzeń, jak mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, będzie stanowić szansę na pokazanie piękna i dynamiki naszej dyscypliny coraz szerszej publiczności. To także doskonała okazja, by inspirować młode pokolenia do aktywności sportowej, budować społeczność kibiców oraz wzmacniać pozycję Polski jako gospodarza kluczowych imprez w międzynarodowym środowisku sportowym. Poprzez organizację najważniejszych turniejów, ZPRP ma także na celu przyciągnięcie do dyscypliny nowych partnerów, integrację środowiska sportowego oraz dbanie o stały rozwój infrastruktury, co ma przyczynić się do długofalowego rozwoju dyscypliny – podsumował prezes ZPRP Sławomir Szmal, cytowany w oficjalnym komunikacie.