Djurgardens IF - Legia Warszawa, czyli mecz ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Legia do ostatniej kolejki przystąpiła na czwartym miejscu z dorobkiem 12 punktów. Ekipa Djurgardens w pięciu meczach zgromadziła o dwa punkty mniej. W poprzednim meczu podopieczni Goncalo Feio przegrali ze szwajcarskim Lugano, natomiast piłkarze Djurgardens wygrali na wyjeździe z islandzkim Vikingur Reykjavik.

"Będziemy grać na naszym poziomie, na dużej intensywności i realizując swoje założenia. Tydzień temu szwankowały u nas stałe fragmenty. Gdyby nie to, odbiór meczu z Lugano byłby inny. Jutro zagramy z dobrą drużyną, którą szanujemy. Rywale mają swoje atuty, ale chcemy je zneutralizować. Do tego spotkania podejdziemy z dużą energią" - zapowiedział Feio podczas konferencji prasowej po przylocie do Szwecji.

Lugano gra na sztucznej nawierzchni, ale trener Legii przypomniał, że Legia już od tygodnia trenowała na takim boisku.

"Murawa będzie taka sama dla obu drużyn. Djurgarden ma większe doświadczenie pod tym względem, ale zrobiliśmy wszystko, żeby dobrze się przygotować. Cały tydzień trenowaliśmy na sztucznej nawierzchni. W piłce zależy nam na tym, aby być gotowym w każdym szczególe. Robiąc to, możemy spać spokojnie przed jutrzejszym meczem. Ja już wiem, że będę spał spokojnie" - zapewnił Feio.

W Sztokholmie jego drużyna będzie poważnie osłabiona. Z powodu kontuzji nie zagrają m.in. Rafał Augustyniak i Ruben Vinagre, a za kartki musi pauzować m.in. Bartosz Kapustka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Djurgardens IF - Legia Warszawa od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP