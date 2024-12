Był o krok od powrotu do Polski. Nagła zmiana planów

Jak informuje portal meczyki.pl, Mateusz Klich wkrótce zmieni barwy klubowe. Po wieloletniej przygodzie na europejskich boiskach polski piłkarz zdecydował się dwa lata temu na zmianę kontynentu. Aktualnie występuje w północnoamerykańskiej lidze MLS w barwach DC United. 34-latek uznał jednak, że w końcu pora na nowe wyzwania. Gdzie trafi zatem Polak?

Początkowo wypłynęła informacja, że Klich ma wrócić do Polski - do klubu, gdzie zaczynał swoją seniorską karierę, a mianowicie do Cracovii. Okazuje się, że do tego transferu nie dojdzie i piłkarz pozostanie za oceanem.

Według doniesień Toma Bogerta z Give Me Sport, 41-krotny reprezentant Polski przeniesie się do Atlanty United. Tym samym dołączyłby do drużyny, w której występuje były pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Slisz. Ten do klubu z amerykańskiego stanu Georgia trafił przed rokiem.

Transakcja ta ma wynieść 300 tysięcy dolarów, natomiast kwota może się zwiększyć o kolejne 50 tysięcy dzięki opcjonalnym bonusom.

Szymon Stępień, Polsat Sport