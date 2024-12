Przypomnijmy, że Ukrainiec i Brytyjczyk zmierzyli się ze sobą po raz pierwszy 18 maja tego roku. Stawką starcia były wszystkie najważniejsze pasy mistrzowskie w królewskiej kategorii wagowej. Przebieg potyczki obfitował w zwroty akcji. O ile pierwsze rundy należały do Fury'ego, tak z czasem przewagę zaczął zyskiwać Usyk. Pięściarz z Symferopola doprowadził nawet do liczenia rywala w dziewiątej rundzie. Ostatecznie o werdykcie zdecydowali sędziowie punktowi, którzy nie byli jednomyślni.

Pojedynek niejednogłośną decyzją sędziów wygrał Ukrainiec. Tym samym został on niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. To był pierwszy taki przypadek w historii od czasów Lennoxa Lewisa. Stało się jednak jasne, że Fury tak łatwo nie odpuści i będzie chciał doprowadzić do rewanżu. Został on zaplanowany na końcówkę 2024 roku.

W najbliższą sobotę obaj zawodnicy ponownie staną naprzeciwko siebie w ringu. Areną zmagań ponownie będzie Rijad. Arabia Saudyjska w ostatnich latach zainwestowała ogromne pieniądze w boks i to właśnie w stolicy tego kraju odbywają się najważniejsze wydarzenia w tej dyscyplinie.

Rewanż Usyk - Fury nie będzie jedyną atrakcją gali w Rijadzie. W co-main evencie dojdzie do pojedynku w kategorii superpółśredniej, w którym bój stoczą Serhii Bohachuk i Ishmael Davis. Ponadto w karcie walk znalazł się m.in. Moses Itauma, a zatem wschodząca gwiazda wagi ciężkiej w Wielkiej Brytanii.

Oleksandr Usyk - Tyson Fury 2. Karta walk. Kto walczy?

Oleksandr Usyk (22-0, 14 KO) - Tyson Fury (34-1-1, 24 KO)

Serhii Bohachuk (24-2, 23 KO) - Ishmael Davis (13-1, 6 KO)

Moses Itauma (10-0, 8 KO) - Demsey McKean (22-1, 14 KO)

Johnny Fisher (12-0, 11 KO) - Dave Allen (23-6-2, 18 KO)

Peter McGrail (10-1, 6 KO) - Rhys Edwards (16-0, 4 KO)

Isaac Lowe (25-2-3, 8 KO) - Lee McGregor (14-1-1, 11 KO)

Daniel Lapin (10-0, 4 KO) - Dylan Colin (14-0, 4 KO)

Andrii Novytskyi (13-0, 10 KO) - Edgar Ramirez (10-1, 4 KO)