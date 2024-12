21 grudnia 2024 roku w Arabii Saudyjskiej odbędzie się jedna z najbardziej wyczekiwanych walk w historii boksu – rewanż między Tysonem Furym a Oleksandrem Usykiem. To jedno z najbardziej oczekiwanych starć wagi ciężkiej, gdzie stawką są pasy WBC, WBO i WBA, należące do Ukraińca. Kiedy walka rewanżowa Usyk - Fury? O której godzinie rewanż Usyk - Fury?

Pierwsza walka, która miała miejsce 18 maja 2024 roku, zakończyła się porażką Fury’ego na punkty po niejednogłośnej decyzji sędziów (115-112, 114-113, 113-114). Stawką walką Fury - Usyk było niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Na szali znalazły się pasy kategorii ciężkiej WBC (należący do Brytyjczyka), IBF, IBO, WBA i WBO (należące do 37-latka). Tym samym po raz pierwszy od czasów Lennoxa Lewisa wyłoniony został niekwestionowany czempion królewskiej wagi.

Tyson Fury to postać, która zrewolucjonizowała współczesny boks. Brytyjski pięściarz, urodzony 12 sierpnia 1988 roku w Manchesterze, legitymuje się rekordem 34 zwycięstw (w tym 24 przed czasem), jednym remisem i jedną porażką (w ostatniej walce z Usykiem). Jego największym sukcesem w długiej karierze było zdetronizowanie Władimira Kliczki w 2015 roku, co pozwoliło mu zdobyć tytuły mistrzowskie WBA, IBF i WBO. Do historii przejdą również jego walki z Deontayem Wilderem – szczególnie rewanż w 2020 roku, kiedy Fury brutalnie zastopował Amerykanina, zdobywając pas WBC. Trzecie starcie tych zawodników, w 2021 roku, zostało uznane za jedną z najlepszych walk wagi ciężkiej ostatnich lat. Znany ze swojego nieortodoksyjnego stylu, wszechstronności oraz potężnej siły mentalnej, Fury jest również showmanem, którego konferencje prasowe przyciągają uwagę całego świata boksu.

Oleksandr Usyk przeszedł drogę od mistrza wagi cruiserweight do jednego z największych talentów wagi ciężkiej w historii. Ukrainiec posiada rekord 21 zwycięstw (14 przez KO) i ani jednej porażki. W 2018 roku został pierwszym pięściarzem w historii, który zunifikował wszystkie cztery główne pasy w kategorii cruiserweight (WBC, WBO, WBA i IBF). Po przejściu do wagi ciężkiej pokonał m.in. Dereka Chisorę oraz dwukrotnie Anthony’ego Joshuę, zdobywając tytuły WBO, WBA i IBF. Do historii przeszło również jego starcie z Danielem Duboisem we Wrocławiu w 2023 roku, które zakończyło się nokautem w dziewiątej rundzie.

Starcie Fury - Usyk 2 to nie jedyna atrakcja gali w Arabii Saudyjskiej. Łącznie w karcie walk znalazło się sześć pojedynków.

Usyk - Fury 2. Kiedy walka? O której godzinie rewanż Fury - Usyk?

Gala w Arabii Saudyjskiej (21.12.2024) ma rozpocząć się około godziny 21:00 czasu polskiego. Walka Usyk - Fury 2 powinna rozpocząć się około północy.

Usyk - Fury 2. Karta walk

Oleksandr Usyk (22-0-0) - Tyson Fury (34-1-1) – walka o pasy mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBC, WBO i WBA

Israil Madrimov (10-1-1) vs Serhii Bohachuk (24-2-0)

Moses Itauma (10-0-0) vs Demsey McKean (22-1-0)

Johnny Fisher (12-0-0) vs Dave Allen (23-6-2)

Isaac Lowe (25-2-3) vs Lee McGregor (14-1-1)