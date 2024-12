Kolejny Polak trafi do UFC? Nastąpił przełom w jego karierze

Coraz więcej wskazuje na to, że już wkrótce szeregi UFC zasili kolejny reprezentant Polski. Nowym zawodnikiem amerykańskiego giganta może zostać Jakub Wikłacz (16-3-2, 10 Sub). W poniedziałek gruchnęła informacja, że 28-latek jest "wolnym strzelcem" i może podpisać kontrakt z dowolną organizacją.

W ostatnich latach zawodnik Czerwonego Smoka Poznań był związany z KSW. Od grudnia 2022 roku dzierżył tytuł mistrzowski w kategorii koguciej. Na swoim koncie miał trzy udane obrony pasa. Swój ostatni bój pod szyldem największej polskiej organizacji MMA stoczył w czerwcu tego roku. W walce wieczoru gali w Olsztynie pokonał przez techniczne poddanie Sebastiana Przybysza. Warto wspomnieć, że była to już piąta potyczka tych zawodników, która definitywnie zakończyła historię starć między nimi.

Od pewnego czasu przyszłość Wikłacza pozostawała niejasna. W poniedziałek wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. KSW w specjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowało o zakończeniu współpracy z zawodnikiem. Tym samym tytuł mistrzowski w wadze koguciej został zwakowany.

28-latek od dawna nie ukrywał, że jego celem są występy w organizacji UFC. Przez wielu ekspertów jest uznawany za jednego z najlepszych "kogucich" walczących poza największą organizacją MMA na świecie. Teraz niewykluczone, że jego drogi z amerykańskim gigantem się skrzyżują. Dodajmy, że Wikłacz ma za sobą treningi w American Top Team, a zatem jednym z najlepszych klubów mieszanych sztuk walki na świecie, w którym trenuje wielu uznanych zawodników UFC.

Choć sprawa dołączenia Wikłacza do organizacji Dany White'a nie jest przesądzona, to trudno przypuszczać, by 28-latek był zainteresowany występami gdzieś indziej. Przypomnijmy, że aktualnie w UFC walczy 11 reprezentantów Polski - dwie zawodniczki i dziewięciu zawodników.

Gdyby Wikłacz trafił do UFC, to zasiliłby mocno obsadzoną kategorię kogucią. Jej obecnym mistrzem jest Merab Dvalishvili. Już za miesiąc Gruzin stanie do pierwszej obrony tytułu w starciu z Umarem Nurmagomedovem. Ponadto w czołówce dywizji znajdują się tacy uznani zawodnicy jak Petr Yan, Sean O'Malley czy Cory Sandhagen.