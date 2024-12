W walce wieczoru lepszy okazał się Buckley. Pokonał on Covingtona przez techniczny nokaut. W trzeciej rundzie ich pojedynku do klatki weszli lekarze, którzy ocenili, że rozcięcia na głowie Amerykanina są zbyt poważne, aby mógł on kontynuować rywalizację.

W pięciu pozostałych walkach kibice obejrzeli dwa nokauty, jeden nokaut techniczny i dwie decyzje sędziowskie.

UFC Tampa: Wyniki i skróty walk

Main event:

Joaquin Buckley (21-6) pokonał Colby’ego Covingtona (17-5) przez TKO w rundzie trzeciej

Co-main event:

Cub Swanson (30-14) pokonał Billy’ego Quarantillo (18-7) przez nokaut w rundzie trzeciej

Karta główna:

Manel Kape (20-7) pokonał Bruno Silvę (14-6-2) przez TKO w rundzie trzeciej

Dustin Jacoby (20-9-1) pokonał Vitora Petrino (11-2) przez nokaut w rundzie trzeciej

Daniel Marcos (17-0) pokonał Adriana Yaneza (17-6) niejednogłośną decyzją (30-27, 29-28, 28-29)

Navajo Stirling (6-0) pokonał Tuco Tokkosa (10-5) jednogłośną decyzją (3 x 30-27)