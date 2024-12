Mecz zwrotów akcji! Siatkarki Chemika urwały punkt Radomce

W spotkaniu 13. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom wygrała z Lotto Chemikiem Police 3:2. Przed spotkaniem obie drużyny miały po 13 punktów. Radomskie siatkarki odniosły piąte zwycięstwo w sezonie, wyprzedziły rywalki i wskoczyły do czołowej ósemki. Nie mogą być jednak w pełni zadowolone, bo wygrały dwa pierwsze sety, wyraźnie prowadziły w trzecim, ale pozwoliły rywalkom dojść do głosu i straciły punkt.

W pierwszym secie obie drużyny toczyły wyrównaną walkę do stanu 10:9. Później poszła punktowa seria przy zagrywkach Laury Milos i gospodynie prowadziły... 18:9. Ten fragment właściwie rozstrzygnął seta, bo radomianki pewnie zmierzały po zwycięstwo. Punktowały zagrywką (5–0) i miały wyraźną przewagę w ataku. W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Kamila Witkowska (25:13).

Zobacz także: Kuriozalna kontuzja siatkarki. Nie uwierzysz! Uraz podczas... kolacji

Druga odsłona przyniosła lepszą grę policzanek i zdecydowanie bardziej wyrównaną rywalizację. W środkowej części seta siatkarki Chemika odskoczyły na trzy oczka (9:12), ale gospodynie szybko odwróciły wynik i po ataku Moniki Gałkowskiej prowadziły 14:12. Przyjezdne trzymały się do stanu 16:16, później poszła seria gospodyń (20:16), które spokojnie utrzymały tę przewagę w końcówce. Wynik na 25:21 ustaliła Gałkowska, atakując po bloku rywalek.

Trzecia partia rozpoczęła się od mocnego uderzenia drużyny z Radomia (5:0). Później gospodynie prowadziły jeszcze 12:7 i być może zbyt szybko uwierzyły w łatwą wygraną. Siatkarki Chemika zerwały się do walki i odrobiły straty. Tym razem to one popisały się punktową serią od stanu 14:11 do 14:18, przy zagrywkach Viktorii Łokmanczuk. Gra gospodyń wyraźnie się nie kleiła i nie były one już w stanie odwrócić losów tej partii. Autowy atak rywalek dał ekipie z Polic ostatni punkt (20:25).

Siatkarki Radomki udanie rozpoczęły kolejnego seta (6:3), ale i tym razem inicjatywę przejęły rywalki. Siatkarki Chemika wyrównały (10:10), a później uzyskały punktową zaliczkę (11:15). Gospodynie ułatwiły im zadanie, w ich poczynania wkradł się chaos i popełniały błędy własne; jeden z nich zakończył tego seta (20:25).

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. Podrażnione radomianki szybko uzyskały wyraźną przewagę, dobrze grając blokiem (7:2), a nerwowo było tym razem po stronie Chemika. Tym razem gospodynie nie dały sobie wyrwać wypracowanej zaliczki. Ważną akcję skończyła Monika Gałkowska, po chwili policzanki pomyliły się w ataku i gospodynie miały piłkę meczową (14:9). Brakujący punkt wywalczyła Aleksandra Stachowicz (15:10).



Moya Radomka Radom – Lotto Chemik Police 3:2 (25:13, 25:21, 20:25, 20:25, 15:10)

Radomka: Victoria Mayer, Laura Milos, Martyna Piotrowska, Monika Gałkowska, Kristiine Miilen, Kamila Witkowska – Izabela Śliwa (libero) oraz Iga Marszałkowicz, Kornelia Garita, Aleksandra Stachowicz, Diana Dąbrowska. Trener: Jakub Głuszak.

Chemik: Elena Baić, Anna Fiedorowicz, Magdalena Ociepa, Julia Hewelt, Martyna Grajber-Nowakowska, Dominika Pierzchała – Agata Nowak (libero) oraz Diana Dąbrowska, Viktoriia Lokhmanchuk. Trener: Dawid Michor.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI