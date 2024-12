To już pewne! Brazylijski siatkarz zagra w polskim klubie w przyszłym sezonie

Henrique Honorato (rocznik 1997) , a właściwie Henrique Dantas Nóbrega Honorato, pochodzi z Campina Grande w Brazylii. Trafił do Ślepska Malow Suwałki przed sezonem 2024/25, a wcześniej był związany wyłącznie z brazylijskimi klubami. Reprezentował m.in. Joinville Volei oraz Itambe/Minas (2016–23), zdobywając wicemistrzostwo Brazylii i krajowy puchar. W swoim debiutanckim sezonie w PlusLidze mierzący 190 cm przyjmujący szybko udowodnił, że jest wartościowym wzmocnieniem suwalskiego zespołu. Popularny "Henio" w 16 dotychczasowych spotkaniach zdobył aż 194 punkty, w tym 17 asów serwisowych i 20 punktowych bloków.

Honorato jest siatkarzem reprezentacji Brazylii. W Lidze Narodów oraz eliminacjach olimpijskich pojawiał się w podstawowym składzie jako przyjmujący, a podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu pełnił rolę libero – zmiennika Thalesa Hossa.

– Początki Henrique w Suwałkach były trudne – potrzebował kilka tygodni na aklimatyzację po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, dołączenie do nowego zespołu i poznanie samej ligi, będącej najlepszą na świecie. Szybko znalazł jednak swoją ścieżkę i prezentuje siatkówkę na bardzo wysokim poziomie. Jest jednym z filarów naszej defensywy i doskonale radzi sobie na lewym skrzydle, które jest jego boiskiem królestwem. To świetnie wyszkolony technicznie zawodnik, którego efektowna gra zachwyca kibiców. Warto wspomnieć, że "Henio" mieszka w Suwałkach wspólnie z żoną, co z pewnością pomaga mu stawiać kolejne kroki w komfortowym otoczeniu nie tylko infrastrukturalnym, ale też najbliższych. Wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że czuje się tu bezpiecznie, co bardzo nas cieszy. Jego decyzja o przedłużeniu współpracy to niezwykle ważna wiadomość dla drużyny. Mamy nadzieję, że jego kariera będzie wciąż się rozwijać, a my, jako klub, wspólnie z Henrique – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik, cytowany przez stronę klubu slepsksuwalki.pl.