Hat-trick Pajor zapewnił zwycięstwo Barcelonie! Świetny mecz Polki

Mecz rozpoczął się dynamicznie, a Barcelona szybko przejęła inicjatywę. Już w 20. minucie wynik otworzyła Irene Paredes, a zaledwie cztery minuty później Pajor podwyższyła prowadzenie "Dumy Katalonii" pięknym strzałem z trudnej pozycji. Gdy wydawało się, że ekipa Pere Romeu utrzyma korzystny wynik do końca połowy, gospodynie sobotniego spotkania doprowadziły do wyrównania, strzelając dwa gole w zaledwie siedem minut. Na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku remisowym.

Po przerwie tempo gry nie spadło, a "Barca" kontynuowała swoją ofensywę. Remis utrzymywał się do 66. minuty, w której Alexia Putellas wykorzystała rzut karny, przywracając prowadzenie "Blaugranie". Niedługo potem pani arbiter po raz kolejny wskazała na jedenasty metr, lecz tym razem do piłki podeszła polska zawodniczka, która pewnie wykorzystała "jedenastkę". Końcówka meczu należała do podopiecznych trenera Romeu, które dorzuciły kolejne dwa trafienia. Wynik ustaliła Pajor, zdobywając trzecią bramkę w tym meczu i notując tym samym hat-tricka.

Barcelona awansowała do ćwierćfinałów Copa de la Reina. Kapitan reprezentacji Polski powiększyła swój dorobek bramkowy w tym sezonie do aż 17 bramek. Kolejny mecz żeńska drużyna Barcelony rozegra już w 2025 roku. 5 stycznia ich przeciwniczkami w spotkaniu w ramach Ligi F będą piłkarki Realu Sociedad.