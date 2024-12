Sensacyjny zwrot akcji ws. transferu Polaka. Nieoczekiwany kierunek

Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia wydawało się, że przyszłość Rybickiego jest przesądzona. Polak zdecydował się na występy w drużynie Al-Salam, rozpoczął już nawet treningi z nowym klubem i pochwalił się tym w mediach społecznościowych.

ZOBACZ TAKŻE: Śliwka minął się z powołaniem! Co za akcja Polaka (WIDEO)



Do transferu do Omanu jednak nie dojdzie. Pozyskanie 26-latka ogłosiła właśnie pierwszoligowa Astra Nowa Sól.



"Do gniazda kolibra wstępuje Jakub Rybicki. 26-letni przyjmujący, który swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w zespole RCS Czarni Radom, ma za sobą występy w NLO SMS PZPS Spała, z którą zajął drugie miejsce w rozgrywkach I ligi. W 2017 r. nowy przyjmujący Astry podpisał kontrakt z Cerradem Czarnymi Radom, wracając w rodzinne strony. Po dwóch sezonach spędzonych w PlusLidze przeniósł się do Belgii, do zespołu Lindemans Aalst, który ostatni sezon zakończył na 4. miejscu tamtejszej EuroMillions Volley League. Dwa ostatnie sezony Jakub Rybicki reprezentował barwy PGE GiEK Skra Bełchatów, z którą występował również w Lidze Mistrzów." - czytamy w mediach społecznościowych Astry.



Łącznie Rybicki przez cztery sezony gry w PlusLidze uzbierał 68 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Teraz będzie walczył o punkty na zapleczu PlusLigi.



Dzień wcześniej Astra zakontraktowała innego gracza. W świątecznym prezencie drużyna z Nowej Soli przedstawiła kibicom nowego rozgrywającego, którym został Kamil Durski.

psl, Polsat Sport