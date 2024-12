W drugim sobotnim meczu 18. kolejki PlusLigi zespół Nowak-Mosty MKS Będzin podejmie Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Obie drużyny postarają się wrócić na zwycięską ścieżkę. Gdzie obejrzeć spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Więcej szans na zakończenie 2024 roku triumfem daje się gościom. Norwid, mimo że ostatnio częściej przegrywa niż wygrywa, jest jedną z rewelacji rozgrywek. Ekipa spod Jasnej Góry plasuje się na szóstej lokacie i ma realne szanse, aby na wiosnę zagrać w fazie play-off. Częstochowianie wypracowali sobie miano "pogromców faworytów", ale pytanie jak sami poradzą sobie w roli faworyta przeciwko znacznie niżej notowanemu rywalowi?

MKS plasuje się w strefie spadkowej z trzema punktami straty do bezpiecznego miejsca. Będzinianie na zwycięstwo czekają od 7 listopada, kiedy pokonali u siebie PSG Stal Nysa 3:1. Od tamtej pory ponieśli siedem porażek z rzędu - ostatnio na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa 0:3.

Norwid nie ma aż tak złej passy, chociaż w pięciu ostatnich starciach aż czterokrotnie schodził z parkietu pokonany. Częstochowianie przed tygodniem przegrali u siebie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 0:3, a wcześniej w Suwałkach ze Ślepskiem Malow 2:3. Z MKS-em rywalizowali w 3. kolejce, zwyciężając bez straty seta.

Warto zaznaczyć, że obie drużyny to finaliści Tauron 1. Ligi z 2023 roku. Wówczas lepsi nieoczekiwanie okazali się siatkarze Norwida, którzy uzyskali historyczny awans do elity. MKS uczynił to w poprzednim sezonie.

Gdzie obejrzeć mecz MKS - Norwid? O której godzinie?

Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

