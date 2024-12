Magnus Carlsen ponownie zaskoczył! Zmienił decyzję

- Zagram w Nowym Jorku przynajmniej jeszcze jeden dzień, a jeśli dobrze mi pójdzie, to również w następnym – ogłosił Carlsen w niedzielnym wywiadzie dla serwisu "Take Take Take", którego jest założycielem.

W piątek Norweg wycofał się z turnieju szachów szybkich po tym, jak pojawił się na sali rozgrywek w dżinsach, co było złamaniem obowiązującego dress code'u. Po ukaraniu go kwotą 200 dolarów przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE), Norweg odmówił zmiany stroju i wycofał się z obu turniejów.

- Szczerze mówiąc, jestem za stary, żeby się tym zbytnio przejmować. Jeśli tego chcą, pojadę gdzieś, gdzie pogoda jest lepsza niż w Nowym Jorku. Jeśli chcą teraz zaostrzyć dress code, to ich sprawa. Ja odpadam i j... ich – powiedział 34-letni szachista.

Mistrzostwo świata w szachach szybkich zdobył w sobotę 18-letni Rosjanin występujący pod flagą FIDE Wołodar Murzin, który w 13-rundowym turnieju nie przegrał ani jednej partii.

Turniej szachów błyskawicznych będzie rozgrywany w poniedziałek i wtorek. Biorący w nim udział Jan-Krzysztof Duda w przeszłości dwukrotnie zdobył srebrny medal - w 2018 roku w Petersburgu i w 2021 w Warszawie.

