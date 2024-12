Rekord Ingebrigtsena na Śląskim wydarzeniem roku w Diamentowej Lidze!

Rekord świata Jakoba Ingebrigtsena w biegu na 3000 metrów na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej został uznany za wydarzenie roku w Diamentowej Lidze. Zdecydowali o tym kibice lekkiej atletyki, którzy w głosowaniu najwyżej ocenili wyczyn Norwega. – Cieszymy się, że Jakob i Mondo Duplantis wrócą do nas w przyszłym roku. To gwarancja emocji na najwyższym poziomie – mówi dyrektor sportowy Memoriału Piotr Małachowski.

Co start, to rekord – tak można określić występy Jakoba Ingebrigtsena na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej. W 2023 roku Norweg pobił rekord Europy w biegu na 1500 metrów, w tym zawziął się na rekord świata w biegu na 3000 metrów. Wynik 7:20.67 Daniela Komena z 1996 roku był jed-nym z najstarszych rekordów, przez wielu uznawanym za rezultat nie do pobicia. Tymczasem na Stadionie Śląskim Ingebrigtsen pobił go aż o ponad trzy sekundy uzyskując wynik 7:17.55. W tym roku na mityngach Diamentowej Ligi padło sześć rekordów świata, ale to wynik Norwega wskoczył do tabel z największym impetem.

W głosowaniu na wydarzenie roku w Diamentowej Lidze Ingebrigtsen pokonał wiele innych lekko-atletycznych znakomitości, w tym Mondo Duplantisa, który również na Śląskim ustanowił rekord świata w skoku o tyczce (6,26). W wielkim finale głosowania Norweg zmierzył się z Jarosławą Ma-huczich. Ukraińska skoczkini wzwyż pobiła w tym roku inny „rekord z brodą”, 37-letni rekord świa-ta Stefki Kostadinowej. Na mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu Mahuczich osiągnęła wynik 2,10 poprawiając o centymetr rezultat Bułgarki.



– To są momenty, dzięki którym przechodzi się do historii. I dowód na to, że warto jak najwyżej sta-wiać sobie poprzeczkę – mówi Marcin Lewandowski, były medalista MŚ i człowiek, który wspierał Jakoba podczas biegu podając mu międzyczasy. A przed startem uratował występ Norwega dostar-czając mu zapasowe buty biegowe, po tym jak poprzednie rozerwały się podczas treningu. – Cieszę się, że Jakob zapowiedział powrót na Śląsk, bo na swojej liście ma jeszcze kilka celów do zrealizowa-nia – uśmiecha się Lewandowski.



W przyszłym roku Ingebrigtsen wystartuje na Stadionie Śląskim w biegu na 1500 metrów. – To konkurencja, która jest w programie mistrzostw świata. Występ na Memoriale Skolimowskiej to jeden z najważniejszych punktów moich przygotowań do imprezy w Tokio – dodaje Jakob. Czy szykuje się atak na kolejny rekord świata? – Mistrzostwa świata zaplanowano na wrzesień, a ostatni sezon pokazał, że miesiąc przed docelową imprezą to już czas wysokiej formy, więc wszystko jest możliwe – mówi Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Memoriału.



Tegoroczny Memoriał był najlepszym mityngiem na świecie w 2024 w rankingu World Athletics. Diamentowa Liga w Polsce okazała się lepsza nawet od dwudniowych finałów cyklu, które odbyły się w Brukseli. Na Stadionie Śląskim padło łącznie 30 różnych rekordów, które z trybun oglądała rekordowa liczba ponad 42 tysięcy kibiców.

W przyszłym roku największe gwiazdy światowej lekkiej atletyki pojawią się na Stadionie Śląskim 16 sierpnia. Wśród tych już ogłoszonych są Jakob Ingebrigtsen oraz Mondo Duplantis, kolejnych nazwisk można się spodziewać na początku stycznia.

Informacja prasowa