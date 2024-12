Rozbrajająca szczerość Zielińskiego. "Idze wystarczy nie przeszkadzać"

Rywalizacja Polski z Norwegią zaczęła się od wygranej Świątek z Malene Helgoe 6:1, 6:0. Stan meczu wyrównał Casper Ruud, który pokonał Huberta Hurkacza 7:5, 6:3. Decydujący punkt biało-czerwonym dała para mieszana Świątek/Zieliński, która wygrała z Ulrikke Eikeri i Ruudem. Pierwotnie w parze ze Świątek miał grać Hurkacz. Ostatecznie u boku najlepszej polskiej tenisistki pojawił 28-letni deblista, który w 2024 roku triumfował w Australian Open w grze mieszanej.

ZOBACZ TAKŻE: Było 3:0 i nagle coś się zacięło. Sabalenka zaczęła sezon, wysłała sygnał Świątek

- To była wspólna decyzja całej drużyny. Jankowi świetnie szło w mikście w ostatnich latach, więc chcieliśmy spróbować opcji jego gry z Igą. Wyszło bardzo dobrze, więc to była trafna decyzja - przyznał kapitan Biało-Czerwonych Mateusz Terczyński.

Przed turniejem w Sydney Polka trenowała z Zielińskim pod okiem Belga Wima Fissette’a.

- Taki trening zawsze warto przeprowadzić przed zawodami, aby poczuć geometrię kortu i przyzwyczaić się do innego tempa gry. Przyznam, że przez dwa tygodnie okresu przygotowawczego, który był najkrótszy w moim życiu, nie było czasu na takie zajęcia. Z obecnym kalendarzem trudno przygotować się nawet do gry singlowej. Jednak fajnie przeprowadzić taki przypominający trening - podkreśliła Świątek.

Końcówka spotkania była bardzo emocjonująca i obfitowała w efektowne wymiany piłki.

- W tej grze trzeba myśleć w innych kategoriach, bo głowa musi pracować w innych kategoriach. Singlową intuicją nie zrobi się wszystkiego. Z drugiej strony wiem, że chłopaki są na tyle doświadczeni, że to oni prowadzą naszą grę w mikście i nie oczekują ode mnie, abym wygrywała jakieś deblowe formacje, a ja po prostu robię swoje. Proste rozwiązania są najlepsze - tłumaczyła wiceliderka światowego rankingu singlistek.

- My po prostu staramy się Idze nie przeszkadzać w grze - wtrącił ze śmiechem Zieliński, który po spotkaniu wymienił kilka zdań z Ruudem. - Casper powiedział mi, że to był mecz na bardzo wysokim poziomie. Żałował, że przegrali kilka wymian przy siatce. Uznał, że to było decydujące - zdradził polski deblista.

Swoje spotkanie w singlu przegrał z Norwegiem powracający po kontuzji Hurkacz.

- Casper zagrał na wysokim poziomie, zarówno w singlu, jak i w rywalizacji par mieszanych. Staram się wyciągnąć pozytywy z mojej porażki i przygotować się do kolejnego spotkania - zaznaczył Polak.

W środę Biało-Czerwoni zmierzą się z Czechami.

PAP