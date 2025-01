Nie żyje były bramkarz Borussii Dortmund. Sięgał po mistrzostwo Niemiec i puchar Ligi Mistrzów

De Beer trafił do zespołu z Zagłębia Ruhry w 1986 roku z MSV Duisburg i z Borussią związany był przez następne 38 lat - najpierw jako bramkarz, a po zakończeniu kariery jako jeden z trenerów golkiperów w klubie.

ZOBACZ TAKŻE: Dwukrotny medalista MŚ znów popadł w konflikt z prawem. Złapano go na jeździe po alkoholu

Popularny "Teddy" rozegrał w barwach BVB 217 spotkań. Po przyjściu do klubu trenera Ottmara Hitzfelda stracił miejsce w składzie na rzecz Stefana Klosa, a następnie oglądał z ławki rezerwowych grę Jensa Lehmanna. Mimo to pozostał wierny Borussii, z którą sięgnął między innymi po mistrzostwo i Puchar Niemiec, puchar Ligi Mistrzów oraz Puchar Interkontynentalny.

"Teddy był jednym z tych dobrych ludzi - na boisku, ale przede wszystkim poza murawą. Był człowiekiem, na którym można było polegać, twardo stąpającym po ziemi. Człowiekiem o wielkim sercu, zawsze będącym blisko innych ludzi. Był kimś, kogo zawsze chciałeś mieć obok siebie" - czytamy w komunikacie klubu.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracował jako trener bramkarzy w Borussii Dortmund. To właśnie on odkrył talent Romana Weidenfellera, który grał w BVB od 2002 do 2018 roku.