Szansa na transfer Zalewskiego. Może trafić do giganta

Występujący na co dzień w AS Roma Nicola Zalewski, może wkrótce zmienić klub. O Polaka zabiega dziewięciokrotny mistrz Francji - Olympique Marsylia. Czy reprezentant Polski zamieni "Wieczne Miasto" na Lazurowe Wybrzeże?

Sytuacja Zalewskiego w drużynie ze stolicy Włoch jest bardzo trudna, żeby nie powiedzieć beznadziejna. Polak przestał być czołową postacią w zespole "Giallorossich", a w ostatnich tygodniach najwięcej czasu spędza na ławce rezerwowych. 22-letni piłkarz dostaje swoje szanse, ale nie w takim wymiarze czasowym, jakby pewnie sam tego oczekiwał. Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnim czasie w klubie znad Tybru doszło do wielu zmian na ławce trenerskiej, a dokładnie trzech w ciągu trwającego sezonu. Aktualnym szkoleniowcem AS Roma jest Claudio Ranieri, choć i on nie jest chętny, żeby stawiać zbyt często na naszego rodaka.

Teraz z pomocą ma przyjść Olympique Marsylia, czołowy klub francuskiej ekstraklasy. "Les Olympiens" chcą wykorzystać fakt, że Zalewski nie otrzymuje zbyt wielu okazji na grę w podstawowym składzie i zaoferować kontrakt. Jest spora szansa, że reprezentant Polski wkrótce może zmienić pracodawcę, a to za sprawą kończącego się wkrótce kontraktu z rzymskim zespołem, który obowiązuje do czerwca tego roku.

O zainteresowaniu piłkarzem poinformował włoski dziennikarz Gianluigi Longari za pośrednictwem platformy X. Jak dodaje, negocjacje trwają, choć według jego informacji nie są one łatwe.

Szymon Stępień, Polsat Sport