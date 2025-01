Zacięta końcówka w Łodzi. PGE Grot Budowlani z trzema punktami w tabeli

Zespół z Łodzi przystępował do spotkania w znacznie lepszym nastroju notując wcześniej aż pięć zwycięstw z rzędu. W odmiennych humorach do rywalizacji ruszyły z kolei siatkarki z Opola, które ostatnie sześć spotkań przegrywały. Wszystko jednak miało rozegrać się nie w tabeli, a na boisku.

Także na tym polu lepiej radziła sobie ekipa gospodyń. Prym na siatce wiodła Paulina Damaske, z której usług chętnie korzystała rozgrywająca Budowlanych. Po drugiej stronie skuteczny opór stawiały Guewe Diouf i Katarzyna Zaroślińska-Król, ale to było zbyt na mało na świetnie dysponowane łodzianki. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:20 i to gospodynie miały przewagę.



O losach drugiego seta zdecydowało przyjęcie. Siatkarki z Łodzi skuteczniej dostarczały piłkę swojej rozgrywającej do siatki, co dawało z kolei pole do popisu skrzydłowym. Po drugiej stronie Julia Bińczycka musiała dobiegać do trudnych piłek, co przekładało się również na atak ekipy gości. W końcu to Grot Budowlani przechylili szalę na swoją korzyść i zapewnili sobie co najmniej punkt na własnym terenie.



Najbardziej zacięty był trzeci set spotkania, w którym mimo pozornej kontroli Budowlanych opolanki zdołały doprowadzić do końcówki na przewagi. Bohaterskie obrony i wiele zwrotów akcji mogło podobać się aktywnie kibicującym fanom obu ekip. Jeszcze na finiszu świetnym blokiem popisała się Alicja Grabka, ale kolejny punkt dołożyła już Diouf. Więcej zimnej krwi zachowały jednak łodzianki, a konkretnie Sasa Planinsec, do której należały dwa ostatnie punkty.



PGE Grot Budowlani Łódź - UNI Opole 3:0 (25:20, 25:19. 28:26)



MVP: Paulina Damaske (PGE Grot Budowlani Łódź)

PGE Grot Budowlani Łódź: Jelena Blagojevic, Paulina Damaske, Terry Enweonwu, Alicja Grabka, Sasa Planinsec, Dominika Sobolska-Tarasova - Justyna Łysiak (libero) - Małgorzata Lisiak, Weronika Sobiczewska, Ewelina Wilińska.

UNI Opole: Julia Bińczycka, Guewe Diouf, Natalia Kecher, Marta Pamuła, Katarzyna Połeć, Katarzyna Zaroślińska-Król - Adriana Adamek (libero) - Piper Matsumoto, Elan McCall, Paulina Reiter.

PI, Polsat Sport