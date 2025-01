Siatkarska niespodzianka w Toruniu! Wicelider pokonany

W pierwszym secie oba zespoły grały równo i nie potrafiły odskoczyć swojemu rywalowi aż do samej końcówki. Po stronie gospodarzy dobrze prezentował się Robert Brzóstowicz, ale finisz premierowego seta należał do Łukasza Sternika, którego świetna dyspozycja w polu serwisowym pozwoliła wyjść na prowadzenie 22:18. Jeszcze w końcówce siedlczanie próbowali nawiązać kontakt, ale kolejny as Bartłomieja Dorosza rozstrzygnął losy rywalizacji i gospodarze prowadzili w całym spotkaniu.

W drugiej partii Anioły prezentowały się już nieco gorzej. Ciężar gry musiał wziąć na siebie Isbel Sandoval Mesa, który nie tylko skutecznie atakował, ale również dołożył do tego dwa punktowe bloki. To jednak było zbyt mało, aby przeciwstawić się świetnie dysponowanej drużynie z Siedlec. Z imponującym wynikiem drugą partię kończył Dawid Sokołowski notując aż sześć na siedem skończonych ataków, a Rafał Prokopczuk wyraźnie zbudował sobie dzięki temu lidera. To oznaczało zwycięstwo gości w tym secie wynikiem 25:22.

Trzeci set to już całkowita kontrola gospodarzy i niemoc siedlczan, którzy łapali kontakt jedynie dzięki błędom w polu serwisowym swojego rywala i dobrej grze Jakuba Sadkowskiego i Krzysztofa Rykały. Błędy wynagradzała jednak wysoka skuteczność w ataku i to za sprawą głównie Łukasza Kalinowskiego oraz Sławomira Stolca gospodarze mieli zagwarantowany co najmniej jeden punkt w tym meczu.

W czwartym secie oba zespoły prowadziły wyrównaną walkę ze wskazaniem na gospodarzy. Anioły prowadziły 20:16, ale oddały pole rywalom i w pewnym momencie zrobiło się 21:22. W emocjonującej końcówce więcej zimnej krwi okazali jednak gospodarze. Jeszcze asem serwisowym popisał się Kalinowski, a spektakularny blok dołożył Mesa i to CUK Anioły Toruń mogły cieszyć się ze zwycięstwa z wiceliderem PLS 1. Ligi.

CUK Anioły Toruń - KPS Siedlce 3:1 (25:21, 22:25, 25:21, 25:22)

PI, Polsat Sport