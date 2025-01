Legenda ogłosiła odejście z klubu! To koniec pewnej ery

To może być koniec pewnej ery w historii Liverpoolu. Angielski klub od kilku lat święci triumfy na krajowym podwórku i Europie, a niewątpliwie jednym z symboli tej pełnej sukcesów epoki jest Mohamed Salah. Egipski napastnik przybył do miasta Beatlesów w 2017 roku i od tego czasu wznosił do góry między innymi puchary Ligi Mistrzów czy Premier League.



Jak się okazuje ta era może się zakończyć po trwającym sezonie. Mohamed Salah udzielił wyczerpującego wywiadu Sky Sports, gdzie potwierdził sygnalizowane od dawna odejście z klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Nie żyje piłkarska legenda, uczestnik MŚ 1978



- Najważniejsze jest dla mnie zwycięstwo w Premier League. To mój ostatni rok w tym klubie. Chcę zrobić coś wyjątkowego dla Liverpoolu - powiedział Salah.



Futbol zna jednak wiele przypadków, w których nawet największe gwiazdy zmieniały zdanie pod wpływem różnych czynników. Dopytywany o kulisy decyzji Salah dodał, że aktualnie jest daleki od porozumienia z Liverpoolem.



- To ostatnie sześć miesięcy mojego kontraktu. W rozmowach nie ma progresu i jesteśmy od niego daleko - dodał Egipcjanin.



Jak zatem wygląda koncentracja zawodnika, który stanowi o sile Liverpoolu, a jednocześnie wciąż rozmawia ze swoim aktualnym pracodawcą?



- Jeśli chodzi o to, co tli się w mojej głowie, to nie chcę zastanawiać się nad kontraktem, martwić się nim. Tym co chciałbym pamiętać w przyszłości jest niesamowity sezon, który mam okazję rozegrać i to jest aktualnie w mojej głowie. To chcę właśnie zrobić - zakończył Salah.



Liverpool w tym sezonie ma realne szanse na zdobycie mistrzostwa Anglii prezentując przy tym wyśmienitą formę w europejskich pucharach. Drużyna prowadzona przez Arne Slota zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Premier League z 45 punktami na koncie oraz plasuje się na pierwszej lokacie w tabeli Ligi Mistrzów pozostając jedynym zespołem bez porażki.

PI, Polsat Sport