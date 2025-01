Ważny komunikat Pogoni Szczecin. Chodzi o przyszłość klubu

O tym, że Haditaghim może zostać nowym właścicielem "Portowców" jako pierwszy informował portal "Goal.pl". W lokalnych mediach nie brakowało sugestii, że rozmowy są zaawansowane i niebawem może dojść do przejęcia klubu przez Kanadyjczyka.

Sytuacja jednak uległa zmianie wraz z początkiem 2025 roku. Wówczas, jak podawał portal "Goal.pl", Haditgahim zrezygnował z dalszych negocjacji w sprawie nabycia Pogoni. Dwa dni później klub ze Szczecina potwierdził tę wiadomość w specjalnym komunikacie.

"Zarząd Pogoń Szczecin S.A. (”Klub”) w imieniu własnym oraz w imieniu wierzycieli Klubu z tytułu pożyczek długoterminowych po raz drugi oświadcza, iż Klub oraz wszyscy jego wierzyciele ostatecznie odrzucili możliwość współpracy z Panem Alexem Haditaghim.

Wbrew komunikatom dystrybuowanym przez Pana Alexa Haditaghiego do wybranych środków masowego przekazu nie toczą się jakiekolwiek negocjacje z Panem Alexem Haditaghim i nie zostaną one już wznowione po przesłaniu do Pana Alexa Hadiatghiego jednoznacznego stanowiska wszystkich kluczowych wierzycieli Klubu, iż proponowane przez niego odroczenie spłaty wszystkich pożyczek do 31 lipca 2027 roku nie będzie podlegało akceptacji po odmowie udzielenia przez Pana Alexa Haditaghiego jakichkolwiek gwarancji (zabezpieczeń) spłaty pożyczek, jaki i wniesienia do Klubu środków finansowych gwarantujących rozwój Klubu wedle prezentowanej medialnie przez siebie „wizji”. Mało tego, mimo kilkukrotnych próśb ze strony Klubu, Alex Haditaghi nigdy nie ujawnił jaki podmiot miałby dokonać nabycia akcji Pogoń Szczecin S.A., co uniemożliwiało weryfikację tzw. beneficjenta rzeczywistego oraz zdolności finansowych takiego podmiotu do pokrycia zobowiązań deklarowanych przez Pana Alexa Haditaghiego tylko „na papierze”. Powyższe okoliczności oraz bezprecedensowe prowadzenie „negocjacji” przez Pana Alexa Haditaghiego, który poprzez swoją medialną aktywność (zarówno poprzez wybranych dziennikarzy, jak i nawet pojedynczych kibiców) próbował niemal wymusić doprowadzenie do transakcji na postawionych przez siebie warunkach (niepodlegających w zasadzie negocjacjom), spowodowały iż Klub zgodnie ze wszystkimi kluczowymi wierzycielami oraz Akcjonariuszami uznał ofertę Pana Alexa Haditaghiego za niedostatecznie wiarygodną oraz niezapewniającą koniecznego bezpieczeństwa transakcji dla Klubu i jego kluczowych wierzycieli. Nadmieniamy także, iż tzw. NDA zawarł z Klubem pośrednik transakcyjny reprezentujący Pana Alexa Haditaghiego w osobie Mariusza Mowlika (firma 111-Football Players FZE), stąd za wszelkie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Pana Alexa Hadithagiego odpowiedzialność ponosi obecnie ten podmiot.

W konsekwencji ponownie dziękujemy Panu Alexowi Haditaghi za jego zainteresowanie Klubem, przy czym podkreślamy iż niniejszy komunikat jest ostatnim w tej sprawie, bowiem dalsza polemika z Panem Alexem Haditaghim będzie prowadziła już tylko do ewidentnych strat wizerunkowych po stronie Klubu oraz kluczowych partnerów Klubu. Pozostaje nam także zaapelować do dziennikarzy (szczególnie lokalnych, mieniących się kibicami Klubu), aby w tego typu kwestiach wykazywali się daleko idącą rzetelnością i ostrożnością przy budowaniu przekazu opartego wyłącznie o jednostronną ocenę „przecieków” z prowadzonych negocjacji oraz aby podejmowali próby weryfikacji możliwości realizacji „obietnic” i „gwarancji” składanych przez Pana Alexa Hadithagiego, zważywszy na historyczne doświadczenia innych klubów w analogicznych postępowaniach związanych ze zmianą właściciela.

Jednocześnie wskazujemy, iż w przyszłym tygodniu Klub – zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami – opublikuje swoje sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Zgodnie z zasadą transparentności działań Klubu aktualna sytuacja finansowa Klubu, podejmowane działania restrukturyzacyjne, a także zmiany w składzie zarządu Klubu zostaną przedstawione na specjalnej konferencji prasowej w dniu 21 stycznia 2025 r., która odbędzie się po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaplanowanym na ten dzień.

Klub informuje także, że równolegle prowadzone są negocjacje z innym podmiotem zainteresowanym nabyciem akcji Klubu.

Zarząd Pogoń Szczecin S.A."

Pogoń po 18 kolejkach PKO BP Ekstraklasy zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Szczecinianie do podium tracą już osiem "oczek". W pierwszym meczu w nowym roku "Portowcy" podejmą Zagłębie Lubin.

