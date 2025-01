Tenisowa reprezentacja Polski kapitalnie spisuje się na zmaganiach United Cup w Australii. Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do wielkiego finału - drugi raz z rzędu! Gdzie obejrzeć decydujące starcie turnieju? O której godzinie? Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

United Cup to turniej, w którym występują reprezentacje. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych, a udział w niej biorą najpierw singlistki oraz singliści, a następnie pary w mikście. Początek zmagań to faza grupowa, z której najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów.

Polska rozpoczęła od triumfu nad Norwegią, a następnie Czechami, co pozwoliło jej zająć pierwsze miejsce w grupie. W ćwierćfinale Iga Świątek i spółka zmierzyli się z Wielką Brytanią, natomiast półfinałowym rywalem był Kazachstan. Nasi reprezentanci nie znaleźli pogromcy w tym turnieju i drugi raz z rzędu zagrają o zwycięstwo w całych rozgrywkach.

ZOBACZ TAKŻE: Bez straty seta! Reprezentacja Polski w świetnym stylu awansowała do finału United Cup

Przed rokiem Polska przegrała w finale z Niemcami, natomiast dwa lata temu, gdy United Cup debiutowało w tenisowym tourze, Biało-Czerwoni odpadli w półfinale z USA.

W składzie reprezentacji Polski znajdują się Świątek, Hubert Hurkacz, Maja Chwalińska, Jan Zieliński, Alicja Rosolska oraz Kamil Majchrzak.

Gdzie obejrzeć finał United Cup z udziałem Polski? O której godzinie?

Wielki finał trzeciej edycji turniej United Cup w Australii z udziałem reprezentacji Polski został zaplanowany na niedzielę 5 stycznia o godz. 7:30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Box Go.

Polsat Sport