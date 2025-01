Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny w sobotę zadebiutuje w barwach Barcelony, która w piłkarskim Pucharze Króla zagra na wyjeździe z czwartoligowym UD Barbastro – zapowiadają hiszpańskie media. Trener Hansi Flick podejmie ostateczną decyzję bezpośrednio przed meczem.

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" nie ma wątpliwości, że trener Hansi Flick będzie chciał dać minuty w meczu o mniejszą stawkę tym, którzy w ostatnim czasie nie dostawali ich za wiele. "Jedynym zawodnikiem, który jeszcze nie zadebiutował jest Wojciech Szczęsny" – przypomina gazeta.

Polak dołączył do zespołu na początku października, ale nie rozegrał do tej pory ani jednej minuty, choć dawał sygnały, że jest gotów do gry.

Hiszpańskie media kilkukrotnie spekulowały, że Polak może zadebiutować w jednym z ligowych spotkań albo meczu Ligi Mistrzów, ale Flick konsekwentnie stawiał na Inakiego Penę, nawet pomimo kilku słabszych występów wychowanka klubu.

