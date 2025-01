Tenisowa Reprezentacja Polski w wielkim stylu awansowała do finału widowiskowego turnieju United Cup. W niedzielę o godzinie 7:30 Biało-Czerwonym w składzie między innymi z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem, kibicować będzie cała Polska. Święto tenisa i walkę o pierwsze trofeum 2025 roku oraz cenne rankingowe punkty pokażą Polsat i Polsat Sport 1.

W półfinale widowiskowego turnieju United Cup Polacy gładko wyeliminowali Kazachstan, a wcześniej w pokonanym polu zostawili Wielką Brytanię, Czechy i Norwegię. To drugi rok z rzędu, gdy Biało-Czerwoni powalczą o zwycięstwo w United Cup. Rok temu ulegli w finale Niemcom, a w niedzielę 5 stycznia ich rywalami będą Amerykanie lub Czesi, którzy mierzą się w drugim półfinale.

Święto tenisa w Telewizji Polsat

Wielki finał United Cup odbędzie się w niedzielę 5 stycznia o godzinie 7:30. Mecz pokażą Polsat i Polsat Sport 1, a skomentują go Tomasz Tomaszewski i Dawid Olejniczak. United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format widowiskowej imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule damsko-męskiej. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie mieszanym. Zgodnie z oczekiwaniami fanów oraz przedturniejowymi deklaracjami samych zawodników i zawodniczek, Polacy weszli do fazy pucharowej dzięki grupowym zwycięstwom nad Norwegią oraz Czechami. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni wyeliminowali Wielką Brytanię, a w półfinale Kazachstan. Oprócz Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza w skład Reprezentacji Polski na tegoroczny United Cup wchodzą Jan Zieliński, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska i Kamil Majchrzak.

United Cup hitem oglądalności kanałów Polsat Sport

United Cup to hit oglądalności kanałów sportowych Polsatu w pierwszych dniach 2025 roku. Szczególną popularnością cieszą się występy Polaków, którym przed telewizorami kibicują setki tysięcy widzów i to mimo dziesięciogodzinnej różnicy czasu między Polską i Australią, gdzie odbywa się turniej. Widownia rośnie z dnia na dzień, a dzięki transmisji niedzielnego finału na głównej antenie Polsatu oraz w Polsacie Sport 1 Biało-Czerwonym kibicować będzie cała Polska.