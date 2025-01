Od 0:2 do 3:2! Wielkie emocje w finale Superpucharu Włoch

Inter w drodze do finału pokonał Atalantę 2:0, a Milan wygrał z Juventusem 2:1. "Nerazzurri" w ostatnich latach byli hegemonem Superpucharu, wygrywając w tych rozgrywkach w 2021, 2022 i 2023 roku. Milan ostatni triumf zanotował w 2016 roku.

Początek spotkania to przewaga Milanu, który stworzył sobie kilka dobrych sytuacji. Swoje szanse miał Tijjani Reijnders, jednak brakowało celności. W odpowiedzi mocne uderzenie Federico Dimarco świetnie sparował Mike Maignan.

Wydawało się, że przed przerwą nie zobaczymy bramek, ale w ostatniej akcji 1. połowy swój kunszt zaprezentował Lautaro Martinez. Argentyńczyk przełożył sobie defensorów Milanu i pewnie pokonał bramkarza rywali.

Druga część meczu jeszcze dobrze się nie zaczęła, a już było 2:0. Na listę strzelców wpisał się ten, który asystował przy pierwszym trafieniu, czyli Mehdi Taremi. Milan się jednak nie załamał. W 52. minucie Theo Hernandez przymierzył z rzutu wolnego i niskim strzałem zaskoczył Yanna Sommera.

"Rossoneri" chcieli pójść za ciosem i chwilami zamykali przeciwników na własnej połowie. Dwie świetne okazje do wyrównania mieli Reijnders oraz Alvaro Morata, ale zabrakło skuteczności. Na słabą grę swoich piłkarzy musiał zareagować Simone Inzaghi, który w 66. minucie wpuścił na boisko Piotra Zielińskiego.

Piłkarze Milanu dążyli do wyrównania i w 80. minucie ta sztuka im się udała. Gola strzelił Christian Pulisic, a asystował mu Hernandez. Kiedy wszyscy spodziewali się rzutów karnych, Milan przeprowadził ostateczną akcję. Rafael Leao poszedł prawym skrzydłem i wyłożył piłkę do pustej bramki Tammy'emu Abrahamowi, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Anglik nie pomylił się i to "Rossoneri" cieszyli się z wygranej.

Milan zdobył to trofeum 8. raz. Tyle samo triumfów ma Inter, a najlepszy w tym zestawieniu Juventus wywalczył 9 Superpucharów w historii.

Inter - Milan 2:3 (1:0)

Bramki: Martinez 45+1, Taremi 47 - Hernandez 52, Pulisic 80, Abraham 90+3

IM, Polsat Sport