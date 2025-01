Diamentowa Liga w Polsce sportowym wydarzeniem 2024 roku!

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej 2024 został uznany za Sportowe Wydarzenie Roku w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu. Diamentowa Liga w Polsce otrzymała to prestiżowe wyróżnienie drugi rok z rzędu. – To dowód uznania dla wszystkich, którzy współtworzą naj-większe lekkoatletyczne wydarzenie w tej części Europy – mówi Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Memoriału. W 2025 roku Memoriał odbędzie się 16 sierpnia na Stadionie Śląskim.

Ubiegły rok był dla Memoriału szczególny i pełen rekordów. Zawody organizowane ku pamięci Kamili Skolimowskiej odbyły się już po raz 15. Jubileuszowa edycja była najlepszym mityngiem na świecie w 2024 roku, wyprzedzając w rankingu World Athletics nawet dwudniowe finały Diamentowej Ligi w Brukseli. Na Stadionie Śląskim wystartowało 46 medalistów igrzysk olimpijskich w Paryżu, w tym aż 13 mistrzów olimpijskich. Podczas zawodów padło w sumie 30 różnych rekordów, w tym 11 najlepszych rezultatów mityngu oraz dwa rekordy świata. Jeden z nich, rekord Jakoba Ingebrigtsena na 3000 metrów, został właśnie uznany za wydarzenie całego sezonu w Diamentowej Lidze. – A przecież do tego dochodzi niezwykły wyczyn Mondo Duplantisa, który po raz kolejny pokazał, że w skoku o tyczce nie ma dla niego rzeczy niemożliwych – mówi Piotr Małachowski. – Sam Memoriał "Kamy" uzyskał w rankingu World Athletics 97 178 punktów i został najlepszym jednodniowym mityngiem w historii – dodaje dyrektor sportowy zawodów.

- Wyniki sportowe były niezwykłe, a równie imponujące było to, co działo się na trybunach – cieszy się Marek Plawgo, dyrektor komunikacji Memoriału. – Zasiadło na nich ponad 42 tysiące widzów. To nasz rekord i jednocześnie o prawie 70% widzów więcej niż podczas poprzedniej edycji. To pokazuje, że Memoriał cieszy się nie tylko prestiżem, ale również popularnością. Cieszymy się także dlatego, że wśród widzów widzieliśmy wiele rodzin, rozradowanych dzieci i uśmiechniętych twarzy. Memoriał to impreza, na której każdy poczuje się dobrze – dodaje Plawgo. Jak wynika z badania kibiców przeprowadzonego przez Pentagon Research prawie wszyscy ocenili mityng bardzo pozytywnie doceniając przede wszystkim przede wszystkim świetną atmosferę zawodów, możliwość zobaczenia sportowej rywalizacji, wielkich gwiazd, a także bezpieczeństwo na stadionie.

Osiągnięcia te doceniła kapituła Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu i w najważniejszym sportowym podsumowaniu roku w Polsce przyznała Memoriałowi miano Sportowego Wydarzenia Roku. Po raz drugi z rzędu. – Jesteśmy dumni z faktu, że to wielkie lekkoatletyczne święto odbywa się właśnie na Śląsku – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. – Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej wspiął się na sportowy szczyt dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wielu ludzi, którym należą się ogromne podziękowania. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze całkiem sporo szczytów, bo zawody rozwijają się niezwykle dynamicznie i wzbudzają coraz większe zainteresowanie, także Śląskiem – dodaje marszałek Saługa.

Okazja do osiągnięcia kolejnego szczytu 16 sierpnia, bo właśnie wtedy odbędzie się 16. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wiadomo już, że w zawodach wystartują rekordziści świata z ubiegłego roku, czyli Jakob Ingebrigtsen i Mondo Duplantis. Dziś organizatorzy potwierdzili, że na Stadionie Śląskim pojawią się kolejne gwiazdy – Natalia Bukowiecka i Ewa Swoboda. – Memoriał to wydarzenie szczególne, które ma stałe miejsce w moim kalendarzu. Tu w 2023 roku pobiłam rekord życiowy i za każdym razem czuję się wspaniale. To magiczne chwile – mówi Bukowiecka, która na ostatnim Memoriale zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów, a rok wcześniej pobiła na tym dystansie rekord życiowy.

W tym roku Memoriał idealnie wpisuje się w kalendarz startów. Miesiąc później odbędą się mistrzostwa świata, a to oznacza, że większość zawodników już na Stadionie Śląskim będzie w wysokiej formie. – Mistrzostwa świata są dla każdego imprezą docelową, ale ja chcę pokazać się z jak najlepszej strony już na Memoriale. Mam nadzieję na wspaniały doping publiczności, bo przy wsparciu polskich kibiców biega się nadzwyczajnie – mówi Ewa Swoboda, która wystartuje oczywiście w biegu na 100 metrów.

I to być może nie raz, bo najlepsza polska sprinterka, podobnie jak przed rokiem, planuje zaprosić miłośników lekkiej atletyki do wspólnego biegu w dniu poprzedzającym zawody. – Memoriał realizuje sporo celów. Zawody profesjonalistów na najwyższym poziomie to oczywiście cel główny, ale zależy nam także na tym, aby promować sport i zdrowy styl życia wśród Polaków. I pokazywać, że dzięki pasjom i zaangażowaniu oraz ciężkiej pracy, można spełniać marzenia – dodaje Małachowski.

Informacja prasowa