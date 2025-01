Liga Mistrzyń siatkarek: Wyniki i skróty meczów 5. kolejki (WIDEO)

Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała po porażce w Stuttgarcie z MTV Allianz 1:3 wciąż są wiceliderem grupy E Ligi Mistrzyń, ale skomplikowały swoje szanse na awans do fazy pucharowej. Bielszczanki miały sporo pecha w Niemczech, bowiem urazu doznała pierwsza rozgrywająca Julia Nowicka, co przełożyło się na grę drużyny. Po porażce już tylko lepszym ratio małych punktów wyprzedzają zespół ze Stuttgartu. Z kolei siatkarki Savino del Bene Scandicci wygrały piąty pojedynek bez straty seta, ale już po czwartej kolejce były pewne wygrania grupy i awansu do ćwierćfinału. BKS za dwa tygodnie zagra w Scandicci i o jakąkolwiek zdobycz punktową będzie niezwykle trudno. Może liczyć jednocześnie na ekipę CSO Voluntari 2005, która w ostatniej kolejce zmierzy się z MTV Allianz. O tym, kto zajmie drugie miejsce mogą zadecydować nie tylko sety, ale także tzw. małe punkty.

Występujące w grupie D siatkarki PGE Grot Budowlanych przegrały we wtorek z Fenerbahce Medicaną Stambuł 1:3, ale wciąż są bardzo blisko zajęcia drugiej lokaty. W ostatniej kolejce za dwa tygodnie zagrają w Budapeszcie z Vasas Obuda i muszą wygrać jednego seta, by zakończyć rywalizację na pozycji wicelidera tabeli (obie ekipy będą miały identyczny bilans punktów i setów, lecz Budowalne ratio małych punktów mają zdecydowanie korzystniejsze). W przypadku zwycięstwa Węgierek 3:0, łodzianki spadną na trzecie miejsce i wówczas będą musiały porównywać się z innymi zespołami z trzecich lokat

DevelopRes Rzeszów, swoje spotkanie piątej kolejki grupy A zagra w czwartek. W Płowdiw zmierzy się z mistrzem Bułgarii - Maricą.

W Lidze Mistrzyń siatkarek 2025 występuje dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Bezpośredni awans do ćwierćfinału zapewnią sobie zwycięzcy grup. Zespoły z drugich miejsc w tabeli oraz drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem wystąpią w barażach, które wyłonią pozostałych trzech ćwierćfinalistów.

Wyniki meczów 5. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

grupa A

2025-01-09: Marica Płowdiw – DevelopRes Rzeszów

2025-01-09: Mladost Zagrzeb – A. Carraro Imoco Conegliano

grupa B

2025-01-08: SSC Palmberg Schwerin – Levallois Paris Saint-Cloud 3:2 (23:25, 25:12, 25:21, 21:25, 15:12)

2025-01-09: OK Tent Obrenovac – Eczacibasi Dynavit Stambuł

grupa C

2025-01-07: Calcit Kamnik – VakifBank Stambuł 0:3 (22:25, 18:25, 23:25)

2025-01-08: AJM FC do Porto – Numia Vero Volley Milano 0:3 (13:25, 24:26, 16:25)

grupa D

2025-01-07: Grot Budowlani Łódź – Fenerbahce Medicana Stambuł 1:3 (25:21, 19:25, 13:25, 24:26)

2025-01-08: Vasas Obuda Budapeszt – Neptunes Nantes 3:0 (25:21, 25:22, 25:20)

grupa E

2025-01-08: CSO Voluntari 2005 – Savino del Bene Scandicci 0:3 (20:25, 16:25, 16:25)

2025-01-08: Allianz MTV Stuttgart – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1 (25:19, 19:25, 25:19, 20:25).

Polsat Sport, PAP