Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych pod wodzą trenera Marcina Lijewskiego w środę rozpocznie ostatni sprawdzian przed wylotem do Danii na mistrzostwa świata. W Orlen Arenie w Płocku, w turnieju 4 Nations Cup, Biało-Czerwoni zagrają z Japończykami. Transmisja meczu Polska - Japonia w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:25. Przedmeczowe studio ruszy o 19:45.

W środowy wieczór Polska wygrała z Austrią 31:19 (16:13) w meczu Turnieju 4 Nations Cup piłkarzy ręcznych w Orlen Arenie w Płocku. Po pierwszym dniu ostatniego sprawdzianu przed mistrzostwami świata podopieczni trenera Marcina Lijewskiego zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ w piłce ręcznej. Kiedy grają Polacy? Terminarz meczów

- Bardzo się cieszę z przebiegu i wyniku. Aczkolwiek oczekiwałem trochę innej postawy mojego zespołu - mówił po meczu z Austrią Marcin Lijewski, trener reprezentacji Polski.

Po zwycięstwie z Austriakami, teraz Polakom przyjdzie zmierzyć się z Japończykami. Czwartkowi rywale naszych piłkarzy ręcznych pokonali w swoim meczu otwarcia Tunezję 34:33.

Turniej 4 Nations Cup to próba generalna dla polskich szczypiornistów przed udziałem w MŚ 2025, które rozpoczną się 14 stycznia w Danii, Norwegii i Chorwacji. Nasi reprezentanci swoje mecze w fazie grupowej grać będą w duńskim Herning.

Podopieczni Lijewskiego przygotowania do mistrzostw rozpoczęli 26 grudnia 2024 roku. Po kilku dniach treningów zawodnicy dostali trzy dni odpoczynku, by razem z rodzinami mogli powitać nowy rok.

Ponownie spotkali się, w nieco zmienionym składzie, 2 stycznia 2025. Do zawodników na co dzień grających w kraju, dołączyli gracze występujący za granicą. Ostatecznie do udziału w mistrzostwach przygotowuje się 21 zawodników. Kto ma zatem największe szanse, żeby pojechać na nadchodzące mistrzostwa świata?

- Ten kształt zespołu jest w mojej głowie, natomiast pokazują się młodzi i jest rywalizacja - skomentował nasz szkoleniowiec.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Japonia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Japonia w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:25. Przedmeczowe studio ruszy o 19:45.

Szymon Stępień, Polsat Sport