W Orlen Arenie w Płocku od środy rozgrywany jest Turniej 4 Nations Cup z udziałem czterech drużyn. W pierwszej kolejce Polska pokonała Austrię 31:19. Biało-Czerwoni wywalczyli sobie przewagę w końcówce pierwszej połowy, a w drugiej konsekwentnie podwyższali prowadzenie, pokazując się z bardzo dobrej strony.

W czwartek podopieczni Marcina Lijewskiego ponownie wybiegli na boisko. W naszej drużynie w starciu z Japonią zabrakło Kamila Syprzaka, Arkadiusza Moryty i Piotra Jędraszczyka. I to było widać, bo rywale zdołali narzucić swój styl gry i do tego zdobywali bramki. W 26. min Japończycy prowadzili 14:12, a w 29. mieli trzy bramki przewagi (17:14) i tę różnicę dowieźli do gwizdka kończącego drugą połowę.

Po przerwie grano bramka za bramkę, ale w 36. min rywale podwyższyli wynik i prowadzili czterema bramkami (22:18). Polacy odpowiedzieli dwoma golami, najpierw trafił Mateusz Wojdan, potem Jan Czuwara. Wydawało się, że rozpoczęli pościg, ale Japończycy nie odpuszczali, odpowiadali bramką na bramkę i nie pozwolili doprowadzić do zdobycia przez polską reprezentację gola kontaktowego. Dopiero w 55. min po golu Mikołaja Czaplińskiego gospodarze doprowadzili do remisu 27:27. W 60 min, przy stanie 29:29, Łukasz Rogulski trafił w poprzeczkę. 8 sekund przed końcowym gwizdkiem wynik ustalił Ariel Pietrasik, co dało zwycięstwo reprezentacji Polski.

W piątek nasza kadra rozegra trzeci i ostatni mecz w ramach turnieju 4 Nations Cup. Rywalem Polaków będzie Tunezja.

Polska - Tunezja. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Tunezja będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 20:20. Wcześniej zapraszamy natomiast na nasze studio, które ruszy już o 19:45.