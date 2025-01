Polacy gotowi do startu w uniwersjadzie. „Wysyłamy najlepszych zawodników”

– Mamy reprezentację zbudowaną wspólnie z polskimi związkami sportowymi i wydaje się, że wysyłamy absolutnie najlepszych zawodników – powiedział szef polskiej misji uniwersjadowej Dariusz Piekut. W poniedziałek we włoskim Turynie rozpocznie się 32. Zimowa Uniwersjada, w której udział weźmie 82-osobowa Akademicka Reprezentacja Polski.

Po raz pierwszy w trakcie uniwersjad na arenach odbędą się jednocześnie zawody sportowców z niepełnosprawnościami. Biało-Czerwoni będą mieli swoich reprezentantów w para narciarstwie alpejskim i biegowym. Ponadto Polacy wystąpią w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju na lodzie, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, freestyle’u (narciarstwo i snowboard), short tracku, snowboardzie alpejskim i debiutującym w programie narciarstwie wysokogórskim. Biało-Czerwonych zabraknie jedynie w narciarstwie na orientację.

Do tej pory Biało-Czerwoni w zimowych uniwersjadach zdobyli 190 medali.



– Oczywiście, że liczymy na to, że przekroczymy tą dwusetkę, że nie tylko zdobędziemy te dziesięć wymarzonych, żeby było dwieście, ale że tę liczbę przekroczymy. Myślę, że jest duża szansa. Mamy reprezentację zbudowaną razem z polskimi związkami sportowymi i wydaje się, że wysyłamy absolutnie najlepszych zawodników, którzy spełniają wymogi formalne. Warto dodać, że po 24 latach wysyłamy drużynę hokejową. Liczę na to, że to będzie udana uniwersjada – powiedział Dariusz Piekut, szef polskiej misji uniwersjadowej i sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego.

Chorążymi Akademickiej Reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia będą biathlonistka Anna Nędza-Kubiniec i narciarz alpejski Mateusz Szczap. Dla Nędzy-Kubiniec będzie to drugi start w uniwersjadzie, a przed dwoma laty w Lake Placid zdobyła złoty i srebrny medal, choć biathloniści przeżywali wielkie problemy, bo z dużym opóźnieniem do Stanów Zjednoczonych dotarła ich broń.



– Początki związane z tym brakiem karabinu były niezbyt wesołe, ale koniec końców Lake Placid kojarzy mi się bardzo dobrze. Dużo dobrych startów, bo praktycznie każdy z nich był udany. Kiedy dostałam informację, że mogę być tą chorążą, to bardzo się ucieszyłam. Jest to wielka duma dla mnie, że mogę prowadzić naszą reprezentację – powiedziała Nędza-Kubiniec.



– Na pewno jest to wydarzenie, które łączy sportowców, którzy są w stanie ten sport wyczynowy jakoś pogodzić z nauką. Po raz pierwszy będę w stanie wystąpić w uniwersjadzie, ze względu na to, że rok temu zdałem maturę i rozpocząłem studia. Liczę na dobre wyniki, a możliwość poprowadzenia naszej reprezentacji na ceremonii otwarcia jest bardzo fajnym zaszczytem – dodał Mateusz Szczap.



32. Zimowa Uniwersjada w Turynie zakończy się 23 stycznia.

Akademicki Związek Sportowy