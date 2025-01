1000. gol Pelego przeszedł do historii. Piłkę, która wpadła wtedy do bramki, można obejrzeć w muzeum

To jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Przez wielu kibiców i ekspertów uznawany jest za największego z wielkich. Brazylijczyk Pele dokonał prawdziwej rewolucji w piłce nożnej i przez lata czarował na stadionach. Strzelił ponad 1000 bramek, a ta tysięczna była wyjątkowa. Piłkę, która wpadła do bramki, do dziś można oglądać w muzeum.

Legenda piłki nożnej i trzykrotny mistrz świata



Pele, a właściwie Edson Arantes do Nascimento, przyszedł na świat 23 października 1940 roku. Był fenomenalny, bardzo szybko zaczął czarować swoimi umiejętnościami piłkarskimi. Znany był z wyśmienitej techniki i skuteczności. Już jako nastolatek został mistrzem świata, gdy Brazylia triumfowała na mundialu w Szwecji w 1958 roku. W tak młodym wieku stał na czele reprezentacji Brazylii oraz Santosu.

Cztery lata później dołożył kolejne złoto w Chile, a reprezentacyjną karierę podsumował tytułem mistrzowskim z 1970 roku w Meksyku. Tym samym ma na koncie aż trzy złote medale mistrzostw świata. Co ciekawe, nigdy nie został królem strzelców mundialu, choć zawsze należał do najlepszych piłkarzy turnieju. Licznik jego meczów w kadrze Brazylii zatrzymał się na 92. Strzelił w nich 77. goli.

Wybitny strzelec Santosu karierę kończył w Stanach Zjednoczonych



Przez blisko dwie dekady Pele grał w brazylijskim Santosie. Zbudował tam wyjątkową pozycję. Łącznie wystąpił w 636. meczach ligowych, w których strzelił 618 goli. To średnia blisko jednego gola na spotkanie. Do tego dochodziły świetne występy w krajowym pucharze oraz w innych rozgrywkach. Tam też imponował skutecznością. Do dziś uznawany jest za największego piłkarza w historii drużyny, a jego legenda pozostanie wiecznie żywa. Z Santosem sześć razy wygrywał ligę brazylijską. Do tego dwukrotnie sięgał po:

- Copa Libertadores,

- Puchar Interkontynentalny.

Pele karierę kończył w Stanach Zjednoczonych. W latach 1975-1977 występował w New York Cosmos. Choć zbliżał się do czterdziestki, to wciąż czarował. W Ameryce Północnej rozegrał 64 mecze ligowe, w których strzelił 37. goli. Na zakończenie kariery sięgnął po mistrzostwo Stanów Zjednoczonych.

Kiedy strzelił bramkę numer 1000?



W historii piłki nożnej na zawsze zapisał się 19 listopada 1969 roku. Rozgrywano wtedy mecz Vasco da Gama - Santos. W drużynie gości brylował Pele, który polował na swoje kolejne bramki. Podszedł do jedenastki i ją wykorzystał. Tak padła bramka numer 1000 w bogatej karierze piłkarza. Piłkę, która wpadła wtedy do siatki, można obejrzeć w muzeum jego imienia. W 2014 roku otwarto je w jego rodzinnym Santosie.

Zmarł w 2022 roku



Po zakończeniu kariery sportowej Pele był aktywnym działaczem i politykiem. W latach 1995-1998 piastował stanowisko ministra sportu Brazylii. Zmarł 29 grudnia 2022 roku w szpitalu w Sao Paulo. Przez ostatnie lata swojego życia walczył z nowotworem jelita. Kilka dni później na czuwaniu hołd oddało mu aż 230 tysięcy ludzi.

PAP