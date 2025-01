Przed nami kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Tym razem gościem Marcina Lepy będzie ekspert i propagator sportów paralimpijskich Krzysztof Głombowicz. Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Głównym wątkiem poniedziałkowego programu będą tematy związane z ruchem paralimpijskim. Przypomnijmy, że w minionym roku odbyły się igrzyska paralimpijskie, na których reprezentanci i reprezentantki Polski pokazali się bardzo dobrej strony. Teraz przed Biało-Czerwonymi kolejne wyzwania, o których będzie mowa w programie.

Polsat Sport Talk to kolejny podcast Polsatu Sport. W odróżnieniu od Siatcastu i Futbol Castu, które poświęcone są odpowiednio siatkówce i piłce nożnej, nie będzie on traktował o jednej konkretnej dyscyplinie. Do studia będą zapraszani goście, którzy na różnych polach i w różnym stopniu zajmują się sportem.



Transmisja w poniedziałek 13 stycznia o godzinie 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie dostępny także na naszym kanale YouTube.